Bellizzi (Sa): Fabula 2023, domani Nicola Gratteri

Penultimo giorno domani, venerdì 1 settembre, del Premio Fabula, 13esima edizione dell’iniziativa culturale (“Supereroi” il tema di quest’anno) in programma fino a sabato 2 settembre. All’orizzonte una giornata particolarmente intensa e formativa.Si parte con il laboratorio di scrittura creativa e disegno con Giusy Volpe dedicato ai più piccoli (maglie bianche) (alle 16 in biblioteca).Dopodiché ci si sposterà in Arena Troisi. Qui, la giornalista Concita De Luca modererà tre incontri distinti: alle 17 i ragazzi incontrano Agostino Burberi: è stato uno dei primi sei allievi di don Milani. Ora è Presidente della Fondazione don Lorenzo Milani; alle 18 la Presentazione del libro “Salerno e il giro d’Italia” con Alessandro Mosca e, infine, alle 19 una grande occasione di crescita per i dreamers del Fabula: chiacchiereranno con Nicola Gratteri. Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea contro la ‘Ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989.Salvato per caso da un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle figure che meglio conosce i meccanismi delle tre diverse mafie che prosperano in Italia, Mafia, Camorra, 'Ndrangheta. Ha coordinato importanti indagini sulla criminalità organizzata (tra queste quella relativa alla strage di Duisburg) e sulle rotte internazionali del narcotraffico.Alle 20.30 lo spettacolo in Piazza del Popolo e la consegna del castelletto a tutti i protagonisti. Super ospite anche qui Nicola Gratteri, che chiacchiererà con il giornalista di Italia 1 Gaetano Pecoraro sui temi caldi di mafia e legalità."I supereroi sono le persone normali, quelle che riescono a mantenere le priorità della vita senza farsi suggestionare da fama, successo, soldi", ha detto Pierluigi Pardo ai creativi particolarmente entusiasti dell’incontro con il loro amato telecronista."Diventare papà per me è stata una favola: Diego è il centro di ogni pensiero", confida Pardo pochi secondi prima di alzare al cielo il castelletto del Premio Fabula 2023.Grande chiusura, sabato 2 settembre, con Giampaolo Morelli, il mitico ispettore Coliandro, la serie cult dei Manetti Bros, e Giancarlo Giannini, attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore e regista. Fabula, l’iniziativa culturale nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, è realizzato con il patrocinio del Comitato Paralimpico Campania e il Comune di Bellizzi.Tutte le info al sito www.premiofabula.it.