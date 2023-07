Benedetto Croce, Sangiuliano: “Esempio di coerenza morale e intellettuale”

“Benedetto Croce, oltre ad essere stato uno dei massimi filosofi europei, ha costituito un esempio di coerenza morale e intellettuale. La sua battaglia per l’idealismo e lo storicismo, contrapposti al positivismo, resta un lascito filosofico fondamentale.Il suo richiamo a Machiavelli, Vico e Cuoco ci aiuta a ricostruire il percorso della nostra identità più vera, nella sua apertura e creatività profonde. Fa bene Pescasseroli a rivendicarne i natali e a valorizzarne la figura e l’opera con un premio affidato a personalità così prestigiose e autorevoli”.Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, oggi a Pescasseroli (Aq), insieme al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al senatore Guido Quintino Liris, al Sindaco della città Giuseppe Sipari, al Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata, al Presidente della Giuria Dacia Maraini, al Coordinatore del Premio Pasquale D’Alberto, alla professoressa Emma Giammattei e alla nipote del filosofo Marta Herling, ha inaugurato la 18esima edizione del Premio nazionale di Cultura “Benedetto Croce”.All’iniziativa, istituita dal Comune nel 2006 e che si articola in una rassegna letteraria suddivisa in tre categorie: narrativa, saggistica e letteratura giornalistica, hanno partecipato numerosi Sindaci del territorio. L’edizione 2023 è incentrata sulla storia, l’opera e il pensiero di Benedetto Croce e sul Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di cui quest’anno ricorre il centenario dell’istituzione.Al termine della cerimonia il Ministro, accompagnato dal Presidente Marsilio, ha visitato Palazzo Sipari, casa natale di Benedetto Croce, e il Parco Nazionale.