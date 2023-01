Benedetto XVI, Cangemi (Lega), “portato estremo saluto a Papa, sua scomparsa enorme perdita”

“Oggi ho voluto portare il mio estremo saluto al Santo Padre Benedetto XVI. Un uomo di profonda fede, prima che teologo, docente, e sommo Pontefice, che ha guidato la Chiesa con fermezza e dedizione, difendendo la fede e il cristianesimo contro il relativismo e lo smarrimento dei valori.Durante la Missa pro eligendo romano pontefice, come decano del collegio cardinalizio, esortò a pregare ‘con insistenza il Signore’ perché ‘ci doni di nuovo un pastore che ci guidi alla conoscenza di Cristo’. Così è stato. La sua scomparsa è una profonda perdita per la Chiesa e per tutti i cristiani, che ci riempie di cordoglio”.Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e Consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.