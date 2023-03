Bergamo, inchiesta #Covid: per i Pm, Conte e Speranza hanno causato la morte di 50 persone

Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno "cagionato per colpa la morte" di circa 50 persone. E' quanto sostiene la Procura di Bergamo nell'avviso di conclusione delle indagini, che è stato diramato a 17 persone.Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha cagionato "la diffusione dell'epidemia" in Val Seriana, determinando un "incremento stimato non inferiore al contagio di 4.148 persone, pari al numero di decessi in meno che si sarebbero verificati", nel caso in cui fosse stata "estesa la zona rossa a partire dal 27 febbraio 2020", prosegue la Procura.