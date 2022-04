Bollettino Covid: In Lombardia e in altre 5 Regioni nessun nuovo ricovero in intensiva

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino del 13 aprile sui casi Covid-19. In questo focus quotidiano (come ormai facciamo dall'inizio dell'anno) continuiamo a riportare esclusivamente i numeri relativi ai dimessi-guariti e ai positivi ospedalizzati nelle ultime 24 ore. Dai dati aggregati delle Regioni e delle Province Autonome, in Italia, in base al saldo tra i pazienti usciti e i nuovi entrati, si registrano 14 ricoveri in meno in sala rianimazione. Gli ingressi del giorno sono in tutto 42 (ieri 53).Più in particolare: in Lombardia, in Val d'Aosta, in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche, in Basilicata, in Molise e in Calabria non si registra nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, 1 in Piemonte, in Liguria, in Umbria, in Puglia, in Sardegna, nelle P. A. di Bolzano e di Trento, 3 in Sicilia, 4 in Emilia-Romagna e in Campania, 5 nel Lazio e in Abruzzo, 7 in Veneto e in Toscana.Per quanto riguarda invece i ricoveri non in terapia intensiva, su tutto il territorio nazionale, la rete ospedaliera ha registrato 41 ingressi per covid in meno rispetto alla giornata di martedì. I dimessi-guariti, infine, oggi sono 63.318. I vaccini funzionano, rispettiamo le regole.