Bollettino Covid: Oltre 108mila i dimessi-guariti in tutta Italia, in 4 Regioni oggi nessun caso molto grave

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino del 12 gennaio sui casi Covid-19 in Italia. Escludendo i positivi asintomatici e con sintomi lievi (che danno elementi utili solo a comprendere il tasso di contagiosità) concentriamo come al solito il nostro focus quotidiano sul numero dei pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore in ospedale.Dai dati aggregati delle Regioni e delle Province Autonome emerge che in Umbria, Basilicata, Val d'Aosta e Molise ci sono stati zero ingressi in terapia intensiva. In Sardegna e nelle P. A di Trento e Bolzano è stato registrato un solo nuovo paziente in "sala rianimazione". 2 invece in Liguria, in Calabria e in Puglia, 3 nelle Marche, 6 in Abruzzo, 8 in Friuli, 11 in Toscana, 13 in Campania e in Piemonte, 15 in Lombardia.La Regione che ha fatto registrare più casi gravi è il Veneto (27), seguita dal Lazio (19), dalla Sicilia e dall'Emilia-Romagna con 16. Per quanto riguarda invece i ricoveri non in terapia intensiva, su tutto il territorio nazionale, la rete ospedaliera ha registrato 242 nuovi ingressi. Infine, i dimessi-guariti in tutta Italia sono 108.198. I vaccini funzionano, rispettiamo le regole