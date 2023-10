Borse: piazze europee ancora in rialzo, Milano segna +2%

Dopo l'apertura della seduta a Wall Street, continua lo sprint delle Piazze europee. Nonostante i timori legati al conflitto tra Israele e Hamas, i mercati hanno ben reagito alle dichiarazioni di alcuni membri della Federal Reserve, secondo cui potrebbe esserci una nuova sospensione dell'aumento dei tassi d'interesse.Poco e nulla cambia per quanto riguarda i rendimenti, mentre l'euro è in salita, attestandosi a 1,0589 sul dollaro. Lo Stoxx 600 segna il +1,6%. La Piazza europea migliore è quella di Milano, che guadagna il 2%, seguita da Madrid (+1,9%), Londra e Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1,5%).A trainare i listini principali sono il lusso e l'automotive, che guadagnano il 2%. Aumentano anche le utilities, che segnano il +2,1% grazie all'aumento del prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam (+12% a 49,01 euro al megawattora). Buon andamento anche per il settore finanziario, che segna il +2%, trainato dalle banche (+2,4%) e dalle assicurazioni (+1,5%).Segnali positivi arrivano anche dalla difesa (+1,9%), data la possibilità di nuovi armamenti per le guerre attualmente in corso.Anche l'energia sta attraversando una fase positiva (+0,50%), con il prezzo del petrolio in leggera riduzione, dopo i rialzi visti ieri: il greggio Wti perde lo 0,2% e si attesta a 86 dollari al barile, mentre il Brent segna - 0,2% a 87,9 dollari.Per quel riguarda i Titoli di Stato, invece, lo Spread Btp-Bund è sui 201 punti base, con il rendimento del Titolo italiano a 10 anni che si attesta sul 4,83%, mentre il Bund si attesta sul +2,82% (+5 punti base).In merito ai titoli di Piazza Affari, il migliore è Bper (+4,8%), seguito da Tim (+4,1%), Nexi (+4%) e Pirelli (+0,4%), scelta dalla Formula 1 in qualità di fornitore esclusivo di pneumatici per i prossimi Campionati del Mondo e come Global Tyre Partner fino al 2027.