Brexit: Ue e Regno Unito firmano la Carta di Windsor

E' stato firmato, a Londra, il "Windsor Framework" ("Quadro di Windsor"), l'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito, volta a stabilire nuovi accordi tra la Repubblica d'Irlanda e l'Ulster.Firmatari dell'accordo sono la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il Primo Ministro Britannico, Rishi Sunak.Con il Regno Unito "abbiamo molto in comune. Stiamo combattendo per gli stessi valori. Siamo dalla stessa parte, spalla a spalla". A dirlo è la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Windsor."Se si considerano le enormi sfide che stiamo affrontando insieme, che si tratti dell'atroce guerra russa in Ucraina o della lotta contro il cambiamento climatico, abbiamo molto in comune. Stiamo combattendo per gli stessi valori. Siamo dalla stessa parte, spalla a spalla", dice von der Leyen."Vogliamo la soluzione migliore per la popolazione dell'Irlanda del Nord. Nella situazione attuale, c'è stato un atteggiamento molto costruttivo fin dall'inizio dei nostri incontri, volto a risolvere i problemi, a trovare soluzioni. Soluzioni pratiche per la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese dell'Irlanda del Nord. Questo è ciò che abbiamo fatto e abbiamo sviluppato congiuntamente le soluzioni. Sono molto soddisfatta dell'accordo che abbiamo trovato con la cornice di Windsor", aggiunge."Sapevamo di dover lavorare sodo, con mente lucida e determinazione, ma sapevamo anche che potevamo farcela. Oggi possiamo essere orgogliosi di aver mantenuto questo impegno", prosegue."Questo nuovo quadro ci permetterà di iniziare un nuovo capitolo. Prevede soluzioni durature che entrambi, siamo certi, funzioneranno per tutti i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord. Soluzioni che rispondono direttamente alle preoccupazioni espresse", continua."La 'cornice di Windsor' rispetta e protegge i nostri rispettivi mercati e i nostri rispettivi interessi legittimi. E, soprattutto, protegge le conquiste di pace faticosamente ottenute con l'Accordo del Venerdì Santo di Belfast, per la popolazione dell'Irlanda del Nord e di tutta l'isola d'Irlanda", prosegue."L'accordo è qui per favorire i cittadini dell'Irlanda del Nord e sostenere tutte le comunità che celebrano la pace sull'isola d'Irlanda. Ed è per questo che credo che ora possiamo aprire un nuovo capitolo nel nostro partenariato, rafforzando le relazioni tra l'Ue e il Regno Unito come partner stretti, spalla a spalla, ora e in futuro".E' anche un'ottima notizia per gli scenziati e i ricercatori, europei e inglesi. "Una volta adottato formalmente l'accordo, sarò lieta di iniziare immediatamente il lavoro su un accordo di associazione, che è il prerequisito per entrare in Horizon Europe", dice von der Leyen, interpellata sul possibile ritorno dei ricercatori inglesi nell'omonimo programma di ricerca. "Questa è una buona notizia per tutti coloro che lavorano nella ricerca e nella scienza", prosegue.Con questa intesa, dice Sunak, è avvenuta una "svolta decisiva". "Il Regno Unito e l'Ue hanno molte punti di vista differenti, ma siamo alleati, partner commerciali e amici. Questo è l'inizio del nuovo capitolo della nostra amicizia", prosegue.Questo, aggiunge il premier inglese, è "un punto di svolta per il popolo dell'Irlanda del Nord". "Non si tratta di me, non si tratta dei politici, ma si tratta delle persone in Irlanda del Nord". "Credo che i cambiamenti che abbiamo apportato, le scoperte che siamo stati in grado di proporre insieme, faranno un'enorme differenza per loro".