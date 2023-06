Brutium è Green, la Festa dei Calabresi nel mondo festeggia 55 anni

“La nostra Associazione – precisa per l’occasione Gemma Gesualdi che come Presidente del Brutium è l’erede naturale di suo padre, l’avvocato Giuseppe Gesualdi, che l’aveva fondato- è impegnata fin dalla sua istituzione a rappresentare la più nobile identità della Regione attraverso la storia personale di uomini e donne del mondo della cultura, della scienza, dell' economia, delle istituzioni, della politica, che si sono distinti per il loro impegno, diventando simbolo ed emblema di una Terra ricca di bellezza e di cultura”.

In questi 55 anni in realtà il Brutium ha accompagnato e scandito la crescita e la trasformazione della Calabria nei suoi vari cicli e nelle sue varie evoluzioni. Del resto, tutto questo lo precisa meglio lo statuto originario del Brutium secondo cui l’Associazione si ispira ai valori storici, culturali, spirituali, etici e religiosi delle tradizioni calabresi e ha come finalità la promozione culturale, tecnologica, scientifica e sociale dell’intera regione. Ma non solo questo.

Le attività del Brutium- lo ripeteva continuamente il suo fondatore Giuseppe Gesualdi- saranno prevalentemente rivolte ai soci, ai calabresi e/o parenti o amici di calabresi che vivono in Italia o all’estero nonché ad altri cittadini italiani e stranieri che siano interessati alla storia di casa nostra. L’associazione si propone inoltre di collegare in rete, attraverso un portale denominato “Brutium”, i calabresi che vivono nei vari paesi del mondo proprio per creare o intensificare rapporti di collaborazione e di scambi a livello culturale, scientifico ed in tutti gli altri settori della vita.

Altro obiettivo primario- aggiunge oggi Gemma Gesualdi- è quello di stimolare nei figli di prima, seconda e terza generazione di calabresi che vivono all’estero l’amore e la conoscenza della Calabria, della sua cultura, della sua civilizzazione e soprattutto delle sue tradizioni.

55 anni dunque meravigliosamente ben portati.

In attesa della Festa in Campidoglio, Gemma Gesualdi sottolinea che le sfide contemporanee ci pongono riflessioni importanti, “ed è per questo che questa Edizione 2023 si caratterizza nel promuovere la sostenibilità ambientale ed energetica, attraverso un grande impegno che il Brutium ha sposato, aderendo come Opinion Leader al Programma Nazionale per I’ informazione e Ia formazione sull' efficienza energetica "Italia in Classe A", promosso dal Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall' Agenzia Nazionale per I' Efficienza Energetica dell' ENEA”.

Nell'ambito di questo impegno – anticipa oggi la presidente del Circolo- siamo orgogliosi di presentare i primi risultati di un progetto Nazionale che ENEA sta dedicando alla Regione Calabria, “selezionando la Città di Cosenza come primo Laboratorio Urbano per la sostenibilità energetica, per accompagnare il territorio verso una nuova cultura della pianificazione e progettazione territoriale, sotto la lente della sostenibilità energetica”.

Sostanzialmente, il modello urbano su cui si sta lavorando vuole essere una “best practice” replicabile in altre realtà della Calabria, per diventare realmente una Regione capofila nelle politiche di rigenerazione urbana, puntando sulla bellezza, sulla tecnologia, sulla sicurezza urbana ed energetica e sulla inclusione, senza lasciare indietro nessuno.

Per questo- ripete Gemma Gesuladi nella sua lettera ufficiale di invito alle massime cariche dello Stato- lo slogan di questa nuova Edizione può essere riassunto in "Brutium è Green!" Al termine della cerimonia saranno quindi consegnate le Medaglie d'Oro Calabria 2023 a “Figli di Calabria che con la loro vita e le loro opere hanno onorato la loro Terra di origine”.