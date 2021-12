Buon Natale ai Giornalisti italiani, grazie anche a noi del Gruppo Gino Falleri- Giornalisti 2.0 un 2022 con un nuovo orizzonte di speranza

In una nota diffusa oggi alle agenzie il Gruppo Gino Falleri – Giornalisti 2.0, attraverso una nota firmata dal suo portavoce Maurizio Pizzuto, augura ai Giornalisti Italiani un anno pieno di nuovi successi e di nuovi traguardi professionali. Ma anche pieno - dice Pizzuto- di tanta serenità privata e personale.

“E’ stato per tutti noi un anno complesso, articolato, che ci ha visti protagonisti di una battaglia morale e politica senza precedenti e che noi abbiamo vinto con l’impegno che avremmo servito gli interessi esclusivi della categoria. Così sarà per gli anni che verranno, Avevamo predicato una filosofia della trasparenza che oggi il Presidente dell’Ordine del Lazio Guido D’Ubaldo con il nostro Vice Presidente, Roberto Rossi, hanno fatto propria e che il Presidente dell’Ordine Nazionale Carlo Bartoli ha sottoscritto pronunciando il suo primo intervento pubblico davanti al nuovo Consiglio Nazionale”.

“Noi andremo avanti in questa direzione, assicurando ai colleghi più giovani, che non hanno mai avuto voce all’interno dell’Ordine, che da oggi in poi sia l’Ordine Regionale del Lazio che l’Ordine Nazionale saranno dei palazzi di vetro.

Per quanto riguarda noi del Gruppo Gino Falleri – Giornalisti 2.0, con il nostro vice Presidente Roberto Rossi, i consiglieri Manuela Biancospino, Maurizio Lozzi, Walter Scognamiglio e Paola Palmieri - sottolinea Maurizio Pizzuto- pubblicheremo tutte le voci dei nostri bilanci e delle nostre decisioni, perché tutti siano consapevoli della nostra correttezza e della nostra deontologia professionale.

Ora è Natale e diamoci gli auguri, e preghiamo per le nostre famiglie e i nostri amici, perché solo se non si è soli in questi giorni avremo la lucidità e la serenità di pensare anche al domani degli altri.

Buon Natale a tutti, e Buon fine Anno””.