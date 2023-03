Calcio, Conference League: débacle della Lazio, 1-2 contro l'Az Alkmaar

Débacle della Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. L'undici biancoceleste è stato sconfitto per 1-2 dall'Az Alkmaar. I primi ad andare in goal, al 18', sono proprio i padroni di casa, grazie a una rete di Pedro.Il vantaggio resta fino al 45', quando gli ospiti riportano la situazione in parità, sull'1-1, grazie a Pavlidis. A segnare l'1-2 finale, al 17' del secondo tempo, è Kerkez.Il ritorno si terrà il 21 marzo in Olanda.