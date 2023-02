Calcio, Conference League, Sarri (Lazio): "Il Cluj? Inutile pensare al blasone, in Europa sono tutte partite tirate"

"Il Cluj? E' inutile pensare al blasone, in Europa sono tutte partite tirate, pensare il contrario è superficialità".Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cluj, valevole come andata per lo spareggio di Conference League, in programma domani sera all'Olimpico."Ho visto le loro ultime partite, e sono state tutte condizionate da eventi atmosferici: ghiaccio, neve, vento forte. Hanno due-tre giocatori di livello, fra i quali quel Krasniqi, forte, che è pronto per una big", precisa il tecnico biancoceleste.