Calcio, Serie A: ecco il calendario 2023/24, si parte con Napoli-Frosinone

Sarà il Napoli Campione d'Italia ad inaugurare la Serie A 2023/24, che parte ufficialmente il 20 agosto. E' quanto emerge dal calendario, svelato stamani. La squadra di Rudy Garcia dovrà vedersela contro il Frosinone neopromosso.Sempre nella prima giornata, la Juve scenderà in campo contro l'Udinese, mentre il Milan sarà in trasferta a Bologna, e l'Inter affronterà in casa il Monza.Le partite in programma per la seconda giornata (26-27 agosto), invece, sono le seguenti: Cagliari-Inter, Fiorentina-Lecce, Frosinone-Atalanta, Hellas Verona-Roma, Juventus-Bologna, Lazio-Genoa, Milan-Torino, Monza-Empoli, Napoli-Sassuolo, Salernitana-Udinese.Nella terza giornata, che si svolgerà il 2-3 settembre, ci saranno i primi scontri diretti: nello specifico, il Napoli se la vedrà contro la Lazio, mentre la Roma giocherà in casa all'Olimpico contro il Milan, e ci saranno anche Inter-Fiorentina e Empoli-Juventus.Il derby Milan-Inter è in programma per la quarta giornata di Campionato, dopo lo stop previsto per il finesettimana del 16-17 settembre.Sempre nella quarta giornata ci sarà anche un altro big match, Juve-Lazio, in programma a Torino. Nella decima giornata, che si terrà nel weekend del 28-29 ottobre, ci saranno altri due big match, Napoli-Milan e Inter-Roma, mentre il Derby d'Italia tra Juventus e Inter ci sarà il il 26 novembre (13esima giornata) allo Juventus Stadium. Il ritorno è in programma a San Siro per il 4 febbraio (23esima giornata).Il tredicesimo turno vedrà svolgersi il derby della Capitale tra Roma e Lazio (il ritorno si terrà alla 31/a giornata), mentre il derby torinese tra Juve e Torino è in programma per l'ottava giornata. Al "Maradona", il Napoli di Garcia accoglierà l'Inter per la 14esima giornata, mentre nella quindicesima ci sarà Torino-Juventus.Due i big match in programma tra Natale e Capodanno: si tratta di Roma-Napoli, che si affronteranno nella diciassettesima giornata (23 dicembre) e Juventus-Roma, che scenderanno in campo il 30 dicembre.Le partite che si terranno nell'ultima giornata di campionato (25-26 maggio) sono le seguenti: Atalanta-Torino, Cagliari-Fiorentina, Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Genoa-Bologna, Hellas Verona-Inter, Juventus-Monza, Lazio-Sassuolo, Milan-Salernitana, Napoli-Lecce.