Calcio, Serie A: la Lazio si ferma, 1-1 contro il Verona

Terzo posto sfumato per la Lazio. Allo Stadio Bentegodi, i ragazzi di Maurizio Sarri vengono bloccati sull'1-1 dall'Hellas Verona. Per i biancocelesti non è sufficiente il goal di Pedro alla fine del primo tempo: all'inizio della ripresa, gli scaligeri riescono a riportare la situazione in parità con 'Ngonge e sfiorano l'occasione di passare in vantaggio.Partita non semplice per l'undici di Sarri, che fino al 45' ha testa e cuore in campo e crea molte occasioni, per poi spegnersi nella seconda parte di gara. Anche il primo tempo avrebbe potuto concludersi con un pareggio, perchè a ogni attacco biancoceleste il Verona non si fa trovare impreparato e riesce a reagire.Molte le occasioni sprecate: Ngonge manca il bersaglio per due volte, Doig non riesce a infilare in rete la ribattuta a pochissima distanza, mentre Provedel salva la situazione bloccando Depaoli. Dall'altra parte, Milinkovic-Savic non riesce a trasformare una punizione velenosa, Immobile tira ma la palla finisce fuori di pochissimo e Pedro spara la palla in alto.Lo spagnolo saprà riscattarsi con una super giocata: al 45', ferma la palla, si gira su sé stesso, tira con il sinistro e riesce a infilare in rete per lo 0-1.All'inizio della ripresa, i padroni di casa si arrabbiano e partono alla riscossa: al 51', Lazovic batte un calcio di punizione, Ngonge riesce ad arrivare in anticipo su tutti e insacca di testa, firmando l'1-1. L'undici allenato da Zaffaroni, però, ha fame di goal e sfiora clamorosamente la rimonta per due volte: al 53', Lazovic lascia partire un gran tiro a giro con il destro, ma trova il palo; quattro minuti dopo, Provedel si rivela ancora una volta miracoloso bloccando Doig.I biancocelesti sono ormai spenti: non bastano due guizzi di Zaccagni, l'ultimo dei quali è un tacco sullo scadere della partita. Alla fine, l'undici di Sarri conquista soltanto un punto e si porta al quarto posto in classifica con 39 punti (solo uno in meno rispetto alla Roma, che è terza), mentre il Verona si porta al terzultimo posto in classifica con 14 punti, uno in meno rispetto allo Spezia.