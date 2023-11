Calcio, Serie A, Lazio: Zaccagni non ha lesioni strutturali al ginocchio destro

Buone notizie per i tifosi della Lazio e per il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri: dagli esami eseguiti alla clinica Paideia, è emerso che Mattia Zaccagni non ha alcuna lesione strutturale al ginocchio destro, dove aveva rimediato una brutta botta lo scorso martedì, durante il match contro il Feyenoord.A renderlo noto, con un comunicato ufficiale, è lo stesso club biancoceleste."Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab", prosegue il club.Non è comunque certo che Zaccagni faccia parte della squadra per il derby contro la Roma, in programma domenica.