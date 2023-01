Calcio, Serie A, sconfitta in rimonta per la Lazio, 1-2 contro il Lecce

Ritorno in campo amaro per Maurizio Sarri e la sua Lazio: allo Stadio di Via del Mare, i ragazzi biancocelesti sono stati sconfitti in rimonta dal Lecce per 2-1 con le reti di Gabriel Strefezza e Lorenzo Colombo, che permettono ai padroni di casa di portarsi a 18 punti e al 12esimo posto in classifica, mentre i biancocelesti sono ancora a quota 30.Inizio di partita positivo per questi ultimi, con Immobile che riesce a inserirsi in area, ma viene prontamente bloccato da un'ottima uscita di Falcone, che si ripete dopo qualche minuto, deviando in corner una testata di Casale.Al 14', la situazione si sblocca in favore degli ospiti: Casale lancia per Immobile, il Capitano beffa Baschirotto e supera Falcone, centrando il suo 189esimo goal in Serie A e diventando il miglior marcatore italiano, superando gente come Signori, Del Piero e Gilardino.I pugliesi non si fanno vedere nell'area di Provedel fino al 24', quando Gonzalez cerca la conclusione, ma il tiro non è preciso. I biancocelesti, invece, continuano a far paura ai padroni di casa, anche grazie a Zaccagni e Sergej Milinkovic-Savic, che sfiorano il 2-0. Il primo tempo, quindi, finisce con il risultato a favore degli uomini di Sarri.Nel secondo tempo, però, cambia tutto: il Lecce trova il suo giusto mood e al 57' riapre i conti con Gabriel Strefezza, che approfitta di una respinta di Provedel, agguanta il pallone e con un tiro al volo insacca in rete per l'1-1.La Lazio è spiazzata, e i pugliesi ne approfittano per completare la manovra di sorpasso: al 71', la furia Di Francesco lancia in mezzo per Lorenzo Colombo, che con un tap-in mette la palla nel sacco e sancisce il 2-1.Negli ultimi minuti, i capitolini sono tutti nell'area avversaria, ma non concludono nulla. Il risultato non cambia fino al fischio finale, che sancisce la vittoria del Lecce, che può festeggiare la conquista di tre punti fondamentali per non scivolare ancora più in basso in classifica, mentre i biancocelesti subiscono la loro prima sconfitta dell'anno.