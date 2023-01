Calcio, Serie A, vittoria sofferta per la Roma, 1-0 contro il Bologna. Pellegrini trascinatore

La Roma riesce a conquistare i suoi primi tre punti del 2023 in casa, sconfiggendo il Bologna per 1-0, non senza sofferenze.Lo Special One Josè Mourinho - che non era in campo per via della squalifica, ed è stato sostituito da Foti - ha scelto di mantenere in panchina Abraham per un'ora, facendo entrare in campo fin dal primo minuto un ritrovato Dybala e dando spazio a Tathirovic come titolare, ma a fare da uomo partita, questa volta, è il Capitano, Lorenzo Pellegrini, sebbene gran parte dei meriti debba andare proprio alla Joya, neolaureato campione del mondo con l'Argentina in Qatar, che al 6' subisce un fallo di Lucumì e riesce a far guadagnare alla squadra un calcio di rigore.A tirare dal dischetto è proprio il Capitano, che riesce a beffare Skorupski e a sbloccare la situazione, portando il risultato sull'1-0. Al 17', i padroni di casa tentano il raddoppio con Mancini che tira dalla distanza, Zaniolo riesce a deviare, ma il pallone accarezza la traversa.Al 31' sono i felsinei a farsi avanti, con Lykogiannis che lancia un cross da sinistra verso Orsolini, che tira in rovesciata ma non centra il bersaglio. All'inizio del secondo tempo, la Roma sfiora il 2-0: cross di Celik al centro, Lukumì commette un errore sull'intervento, Zaniolo tira a botta sicura ma si trova di fronte il muro di Skorupski.Questo dà la sveglia al Bologna, che riesce a farsi strada sulla fascia destra con Posch che serve Orsolini, il quale lascia partire un traversone troppo forte verso Arnautovic al centro.Al 56', gli uomini di Thiago Motta fanno correre ben tre brividi lungo la schiena ai giallorossi: Mancini riesce ad anticipare Soriano su un cross, poi Smalling blocca un tiro di Ferguson, quindi Lucumì cerca la conclusione da fuori area, ma Rui Patricio ferma tutto.Al 60', la Roma è costretta a fare a meno di Zaniolo, che deve uscire per un problema al ginocchio. A questo punto, Abraham entra in campo. Al 65', Mou fa entrare anche Matic e Zalewski, ma la partita è tutta dei felsinei.Al 70', Ferguson riceve un'ammonizione dall'arbitro Santoro per simulazione in area. La Roma sembra un fantasma, e al 73′ deve vedere il suo giocatore più importante lasciare il campo: Dybala, infatti, lamenta un fastidio muscolare e chiede di essere sostituito. Al suo posto entra Bove.In campo, ora, i giallorossi dimostrano meno qualità, a dispetto della maggiore freschezza dal punto di vista fisico, ma alla fine possono festeggiare grazie ad Abraham che, di testa sulla linea, ferma l'incornata di Ferguson e permette alla squadra di conquistare i primi tre punti di quest'anno.