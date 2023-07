Caldo: per oggi bollino rosso solo a Bari e Catania

Il caldo allenta la sua presa nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Solo due città avranno per oggi il bollino rosso, che corrisponde al massimo livello di rischio per la salute dell'intera popolazione, mentre dalla giornata di domani, tutta la Penisola sarà in allerta gialla (rischi medi) o verde (nessun rischio).E' quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, relativo alle ondate di calore e i rischi per la salute in 27 città.In particolare, restano ancora in allerta rossa solo le città di Bari e Catania, mentre Ancona, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma passano dal rosso al giallo.Per domani, invece, anche Bari e Catania saranno in allerta gialla.