Campania, istituite le Commissioni del Forum regionale dei Giovani, Adriano Guida presidente del settore Cultura

Il consigliere comunale di Pollica con delega alle Politiche Giovanili, Adriano Maria Guida, è stato nominato presidente della Commissione Cultura del Forum regionale dei Giovani. Guida, che già in passato ha ricoperto ruoli di spicco nel mondo dei forum, ha ricevuto l’incarico ufficiale nel corso di una cerimonia, svoltasi lo scorso 22 dicembre, presso l'auditorium della Giunta Regionale della Campania, durante la quale sono state istituite ufficialmente le 10 Commissioni di lavoro.Al giovane politico cilentano, unico salernitano a presiedere una commissione tematica, è stata così affidata la guida della Commissione “Cultura, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Attiva", con il compito di coordinare i lavori del gruppo e di realizzare, insieme agli altri membri della Commissione, iniziative in favore dei giovani.“La cultura non è qualcosa di statico e immobile che appartiene al passato, la cultura è viva e influenza la nostra esistenza. Il principale obiettivo di questa commissione sarà quello di far prendere coscienza ai giovani del valore delle tradizioni, del patrimonio artistico e della lettura – commenta il neo presidente - La cultura non è superflua ma indispensabile perché significa bellezza, rispetto, ricchezza (anche economica) e soprattutto pace. Una società che vive in maniera fortemente radicata nella sua cultura è una società più giusta, capace di rispondere ai problemi dell’umanità e dell’ambiente”.