Campania: operatori dello spettacolo, al via il servizio digitale per la richiesta di contributo

La Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania ha reso disponibile una nuova procedura telematica per la trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento per il sostegno alle attività dello Spettacolo dal Vivo, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2007.Il servizio digitale denominato “Richiesta di ammissione a finanziamento per gli Operatori dello spettacolo (Legge Regionale n. 6/2007)” è accessibile, esclusivamente tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS), sul sito "Servizi Digitali" della Regione Campania.Gli Operatori dello spettacolo, iscritti al relativo registro ai sensi della Legge Regionale n. 6/2007, e gli amatori del settore, possono presentare direttamente on line, dal 15 al 31 marzo 2023, la sola istanza di ammissione a contributo.La procedura telematica consentirà la gestione anche delle fasi successive dell’iter di ammissione a finanziamento. Dopo l’approvazione delle Misure di attuazione dell’intervento per l’anno 2023, che sarà debitamente comunicata, i soggetti che hanno presentato la sola istanza potranno trasmettere, attraverso il medesimo servizio digitale, anche la documentazione integrativa richiesta.Inoltre, il servizio digitale consentirà di rendicontare le spese sostenute mettendo a disposizione una specifica funzionalità riservata ai soggetti che risulteranno ammessi a finanziamento.La nuova procedura è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali (https://servizi-digitali.regione.campania.it/).