Campania, Petrenga (FdI): De Luca si dimetta

“De Luca si permette di attaccare la premier Meloni solo per nascondere il suo fallimento come governatore della Campania.I dati Istat certificano una situazione a dir poco disastrosa sull’operato della Regione Campania sotto la guida di De Luca: aliquote Irpef tra le più alte, un tasso di disoccupazione crescente rispetto alle altre regioni, prima per il rischio di povertà ed esclusione sociale, ultima per spesa dei fondi europei.Un quadro che non ha bisogno di commenti se non quello di raccomandare a De Luca rapide dimissioni”.Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.