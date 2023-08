Canazei (Tn): bimba di 3 anni cade in un dirupo lungo il Viel del Pan, portata in ospedale

Una bambina del 2020 di Montebelluna (TV) è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, dopo essersi infortunata sul sentiero Viel del Pan (Canazei, Val di Fassa), nei pressi del rifugio Fredarola.La bambina si trovava su un grosso masso quando è caduta per diversi metri, atterrando sull’erba del pendio sottostante, rimanendo sempre cosciente.La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato poco prima delle 12 da parte dei familiari.La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e della Stazione di competenza Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico.L’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, decollato da Pontives, è atterrato a Canazei per recuperare a bordo un operatore della Stazione Alta Val di Fassa.Una volta in quota, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria e il secondo soccorritore. La bambina è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.