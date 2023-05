Canosa (Bt): in possesso di circa 100 grammi di marijuana e hashish, arrestato 50enne

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Canosa di Puglia un uomo di 50 anni per detenzione di droga all’interno della sua abitazione in pieno centro a Canosa di Puglia.L’attività della polizia è scaturita da una precedente indagine per furto in abitazione sul quale gli operatori indagavano coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani.Gli agenti in fase di esecuzione del decreto di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Trani hanno sequestrato quasi un etto di marijuana e hashish e, occultato in un vano una pistola giocattolo sulla quale sono in corso accertamenti relativi all’eventuale idonietà allo sparo.Per l’uomo, canosino già gravato da precedenti penali, è scattato l’arresto e la traduzione in carcere così come disposto dal Pubblico Ministero di turno.Durante la perquisizione la Polizia ha sequestrato e repertato il materiale necessario al confezionamento della droga, nonché l’arma giocattolo, per i sucessivi accertamenti.