Capitale Italiana Cultura, Palese (Reg. Basilicata): proficua l’unione tra Moliterno e Maratea

“La notizia che l’asse Maratea – Moliterno sia tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura è la dimostrazione che il gioco di squadra e il superamento di individualismi e campanilismi, può portare a risultati straordinari”.E’ quanto reso noto dal vice presidente del Consiglio regionale, Mario Polese.“Uno straordinario obiettivo che riempie d’orgoglio l’intera nostra regione e oggi - spiega l’esponente di Italia Viva - non può che rendermi ancora più fiero del lavoro svolto dal nostro sindaco, Antonio Rubino, il quale, con lungimiranza, visione e partecipazione, ha deciso di condividere e unire le forze tra il Comune da lui guidato e Maratea per il raggiungimento di un prestigioso e importante traguardo comune. Un esempio che può e deve essere da stimolo anche per impegni e programmazioni future”.“Un esito - spiega ancora Polese - che non può anche rendermi orgoglioso di una comunità a me molto cara quale è quella di Maratea, negli ultimi mesi al centro di notizie poco incoraggianti e rassicuranti e a cui auguro che questo risultato porti nuova linfa e nuova voglia di reagire e guardare oltre”.“Anche per questo – dice Polese - voglio annunciare che, già nel prossimo Consiglio regionale, è mia intenzione presentare una mozione che impegni la Giunta a sostenere con ogni sforzo economico e istituzionale l’asse tra Moliterno e Maratea al fine di arrivare ad una proclamazione che darebbe ulteriore lustro alla nostra regione, già meta ambita di turisti e al centro di format di numerosi tour operator internazionali”.“Questo straordinario risultato, dimostrazione di affiatamento, collaborazione istituzionale e visione comune, va incoraggiato con ogni azione e impegno da parte di tutti noi”, conclude il vice presidente del Consiglio Regionale.