Capri: Silvia De Gregorio presenta la sua nuova collezione estiva Y’am Capri

Con Y’AM Capri ci si sente subito a Capri in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. In un attimo ci si immerge nell'incantevole bellezza dei paesaggi dell’isola con le sue acque cristalline e i suoi tramonti mozzafiato. Valeria De Gregorio, stilista e ideatrice di Y’AM Capri, con la sua linea di capi limited edition, fa sognare grazie a uno stile creato proprio per le donne che amano viaggiare e non sbagliare mai nella scelta del guardaroba da mettere in valigia per avere sempre i capi giusti da indossare durante le proprie vacanze.

Si tratta di una collezione ispirata a un viaggio tra le meraviglie del Mediterraneo con destinazione Capri e la sua allure di "dolce vita".

Ogni singola creazione è, infatti, una ironica e non convenzionale interpretazione della moda Caprese anni 50’ che riflette lo stile eccentrico e la libertà di espressione tipica di quell’epoca. Una collezione di capi essenziali concepiti per essere versatili e semplici, pensati per donne moderne, indipendenti, eternamente

curiose e sofisticate, che mantengono un aura di leggerezza e femminilità a qualsiasi età.

La stilista reinterpreta con tratti distintivi gli iconici look dello stile caprese: gonne a ruota, camicie con volant, chemisier, abiti midi con scollo a barca. Tutti capi essenziali, unici, perfetti per le vacanze in tessuti leggeri e palette di colori dai toni estivi arricchiti da raffinate e romantiche stampe floreali. Cotone sateen, mussola e seta disegnano i capi signature della collezione Y’am. Freschi abiti in lino, per calde giornate trascorse sulle spiagge di Capri. Abiti chemisier perfetti per lunghe passeggiate al tramonto.

Si potrebbe definire una collezione a “Km Zero”. Le linee le disegna Valeria stessa mentre per la produzione si avvale dei laboratori artigianali, dando vita a una moda sartoriale che punta sul limited edition non superando mai i 25 o i 30 pezzi.

Ogni capo è dunque disegnato, concepito e prodotto sull’isola e al massimo in costiera amalfitana, preservando e sostenendo l’artigianalità e la tradizione sartoriale di questi luoghi unici al mondo.

Nel secondo dopoguerra, al progetto di rilancio economico, puntando sul turismo e sulla moda, oltre Roma e Firenze anche Capri fu protagonista grazie all’attività di Emilio Pucci e di Clarette Gallotti che sviluppò il laboratorio La Tessitrice dell’isola avviato originariamente da Edwin Cerio negli anni ‘30 per valorizzare le arti della tessitura a mano praticate dalle donne del posto.

Nacque così il cosiddetto stile “caprese”, un modo di vestire inconfondibile, creato sull’isola, grazie all’abilità e alla creatività di sarti, calzolai e artigiani capresi, ancora oggi doti riconosciute in tutto il mondo.

In quel periodo Capri si trasforma nella meta estiva della famosa “Dolce Vita” che da Via Veneto a Roma si trasferisce sull’isola dove si respira gioia di vivere, eccentricità, spensieratezza, glamour, tutte sensazioni ed emozioni vive tutt’oggi.

Una vera e propria atmosfera effervescente, ricca di feste e personalità di ogni genere ed è così che Capri diventa il centro del jet set internazionale, l’isola della moda, del divertimento e del sogno.

Tutto ciò è si ritrova alla base della filosofia di Valeria De Gregorio con allegria e voglia di vivere.

“Il nostro abbigliamento cattura l'essenza dello stile di vita caprese insieme all'allure della "dolce vita” afferma Valeria che ha una laurea in Marketing Management in Bocconi a Milano e una importante esperienza nel settore del lusso alle spalle.

A ispirarla nel suo progetto iniziale anche i racconti dei suoi nonni, e soprattutto della nonna che lavorò proprio per Emilio Pucci in quel periodo in cui la tradizione sartoriale caprese era molto in auge..

Con Y’AM Capri Valeria De Gregorio racconta una storia, un sogno e uno stile di attraverso i colori e le forme di capi e accessori studiati nei minimi dettagli.

La sua linea nasce nel 2017, inizialmente, con delle t-shirt giovanili e ironiche con divertenti scritte delle canzoni napoletane come “That’s amore” o “Funiculì funiculà”, in cotone organico, per poi creare un total look ispirandosi puntando su: ricerca, glamour e innovazione dei tessuti..

La collezione “Buonasera Signorina” racconta la storia di una Mademoiselle bourgeoise che, in fuga dai rigidi vincoli della vita moderna e desiderosa di sentirsi leggera, spensierata e con la voglia di brillare, pianifica la sua fuga verso l’isola dello scintillio dove, tra un tuffo nel mare turchese e un cocktail in piazzetta, ogni sera si trasforma nella passerella ideale per outfit sfavillanti, preziosi e raffinati.

La Collezione Y’AM di quest’anno si lascia ispirare dalle iconiche donne degli anni ‘70, divertite, sicure, indimenticabili. Protagoniste stampe geometriche e floreali in un caleidoscopio di colori. I sangalli dai ricami effetto optical e i macramé dai disegni ovali e a fiori impreziosiscono gli abiti. Minigonne e crop top con maniche a sbuffo, maxidress con ampie balze, abiti caftani sono i passepartout per un look a metà tra glam e chic, da mattina a sera. La collezione cocktail è caratterizzata da rouche, satin, jacquard, dai decori in lamé.

Colori e abbinamenti audaci per gli accessori. Le clutch realizzate in raffia sono impreziosite dai manici decorati in pietra, intramontabile l’iconica retina oro con pouch colorate da scegliere in base alla propria mise.

“In ogni Signorina è nascosta una Diva – dichiara Valeria - e amiamo pensare che quando indossi Y’AM Capri sprigioni tutto il suo charme: elegante, vivace e sensuale. È un lifestyle brand che rappresenta lo stile di vita caprese. Il cliente, quando viene da noi, può vestirsi dalla testa ai piedi”.

Originalità anche nel nome. Infatti Y’AM Capri spiega Valeria: “riprende l’espressione napoletana jamm ja, cioè andiamo e richiama la canzone “Funiculì funiculà” scritta in occasione dell’inaugurazione della prima funicolare del Vesuvio. Mi piaceva l’idea di omaggiare quel momento di rivoluzione e progresso. Inoltre, Y’AM Capri richiama anche l’inglese I’m cioè, io sono Capri . Trasmette un senso di appartenenza”.

Y’am Capri è la celebrazione dell’isola azzurra in tutte le sue forme catturandone l’essenza del suo tipico lifestyle famoso in tutto il mondo.