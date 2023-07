Carta Dedicata a te, Giorgetti: "L'esperimento potrà essere sicuramente replicato"

La carta "Dedicata a te" è un esperimento che "spero che avrà successo e sicuramente potrà essere replicato". Così, in conferenza stampa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, presenta la carta "Dedicata a te", che servirà per acquistare beni alimentari di prima necessità."Gli strumenti per contrastare l'inflazione sono diversi", non c'è soltanto la politica monetaria, prosegue Giorgetti. "L'inflazione - evidenzia il titolare del Mef - impatta più duramente sulle famiglie meno abbienti" e il governo ha voluto prendere provvedimenti per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari."Il grosso cruccio in questo momento è la dinamica inflattiva dei prezzi alimentari che sono al di là delle nostre aspettative", continua il Ministro. "Noi pensiamo di finire sui prezzi al consumo intorno al +6% nel 2023 però sono tanti fattori che non dipendono da noi che vanno a incidere"."Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessita', il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sara' disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te". Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio per la conferenza stampa in cui è stata presentata la carta "Dedicata a te".Quello di "Dedicata a te" è un intervento che "non è sommabile ad altri tipi di intervento e quelli con Reddito di cittadinanza. La cassa dello Stato non ha risorse infinite", inoltre "dobbiamo cercare di dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno, predisponendo misure calibrate". Così il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa.Questa nuova carta, dice la Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, intende "sostenere le famiglie in difficoltà con un aiuto concreto e reale perché la carta poi si traduce in beni di prima necessità messi a disposizione dalle catene della distribuzione e ha un effetto moltiplicatore"."Da ministro vigilante sull'attività delll'Inps, l'istituto ha compiuto anche un'operazione che credo sia importantissima per dare la dimensione della solidarietà collettiva e della vicinanza a queste situazioni di difficoltà", prosegue Calderone, precisando che "non è necessario fare richiesta per avere la carta ma è l'istituto che ha identificato le liste dei beneficiari".