Caso Consip: pm chiede condanna a un anno per Luca Lotti

Un anno di reclusione: è la condanna chiesta oggi dal pm della Procura di Roma Mario Palazzi, per l'ex Ministro dello Sport, Luca Lotti, e per l'ex parlamentare Italo Bocchino nell'ambito del caso Consip.La richiesta è arrivata nel corso della requisitoria.Per l'imprenditore Alfredo Romeo, invece, sono stati chiesti 2 anni e 6 mesi, per Carlo Russo 5 anni, per l'ex ufficiale del Noe Giampaolo Scafarto 1 anno e 10 mesi, per il Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Alessandro Sessa tre mesi, per l'allora Comandante della Legione Carabinieri Toscana Emanuele Saltalamacchia 1 anno. per l'ex presidente di Publiacqua di Firenze, Filippo Vannoni, un anno.Chiesta l'assoluzione, invece, per Tiziano Renzi e Stefano Massimo Pandimiglio.Le accuse mosse contro gli imputati sono traffico di influenze illecite, rivelazione del segreto, falso, favoreggiamento, millantato credito e tentata estorsione. Nei confronti di Sessa e Scafarto è caduta l'accusa di depistaggio.