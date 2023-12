Castello di Lunghezza: la Casa di Babbo Natale, un luogo magico per tutta la famiglia, a due e quattro zampe

Renne e Orsi parlanti, Elfi che cantano e ballano. Tutto può succedere grazie alla polvere magica della Fata delle Nevi.Al Fantastico Castello di Lunghezza la fantasia prende vita e forma attraverso lo sguardo incantato dei bambini, ma c'è una magia che non ha bisogno dell'intervento delle fate ed è quella che l'ideatore dell'originale casa/museo di Babbo Natale, Riccardo Bernardini, ha pensato per fare in modo che questa amata festività fosse davvero all'insegna dell'amore formato famiglia.L'antico maniero alle porte di Roma è, infatti, anche un luogo pet - friendly che permette agli amanti degli animali di varcare la soglia del portale con il proprio cagnolino, compagno di vita quotidiana, e rendere così più felice e serena la visita nel colorato parco pieno di luci scintillanti che sarà aperto fino al 6 gennaio 2024.E per gli amici a quattrozampe il 17 dicembre sarà una giornata speciale, perchè potranno gustare e ricevere in regalo (fino ad esaurimento scorte) il mini panettone LovBau creato appositamente per loro che non possono mangiare i dolci degli umani.Tante le soprese di questo week end: nelle stanze private dove Santa Claus si trasferisce per questo periodo dell'anno insieme a tutti i suoi amici elfi giocattolai, elfi postini, elfi pasticceri, sarà possibile ammirare: la grande slitta con le renne, la pinacoteca di Babbo con i suoi quadri dipinti in giro per il mondo, la sua sala da pranzo, la specialissima camera da letto, lo studio presidiato dall’affascinante Renna segretaria, la fabbrica dei giocattoli, la casa del cioccolato, il villaggio degli Elfi, il magico Presepe per poi incontrare dal vivo Babbo Natale in persona nella grande e maestosa Sala del Trono del Castello e scattare una di quelle foto ricordo, magari a due e quattrozampe, che restano per sempre impresse nel cuore.Info e prenotazioni sul sito www.fantasticocastellodibabbonatale.it.