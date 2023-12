Cdm: c'è l'intesa sul Superbonus. Forza Italia: "Accordo positivo"

E' stato raggiunto, prima del Consiglio dei Ministri, un accordo in merito al Superbonus.Secondo quanto riferito da fonti di governo, i due Vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, si sono riuniti con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per cercare una mediazione e giungere ad un accordo sul provvedimento.Secondo quanto fa sapere su X il partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi, si tratta di un "accordo positivo". “Grazie all’impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia”.“Il 110 per cento rimarrà in vigore per chi ha un reddito basso e in più ci sarà una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non riuscirà a completare i lavori entro il 31 dicembre. Rimane la possibilità di usufruire del 70 per cento per tutti gli altri. Questa è la mediazione che consente di evitare il fallimento di centinaia di imprese e famiglie e di continuare a sostenere la filiera dell’edilizia che è per noi strategica per il buon andamento del Pil del nostro Paese”, ha precisato, in una nota, il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi.