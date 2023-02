Centrodestra, Santanchè: "Siamo per la squadra, la consideriamo un valore"

"Noi siamo per la squadra. Come ha sempre detto Giorgia Meloni per noi la squadra è un valore". Così il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, prima della chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Elezioni Regionali in Lombardia, al Teatro Dal Verme di Milano."È evidente che è una competizione elettorale e noi cercheremo di fare il meglio. Noi saremo sicuramente una forza più importante rispetto a cinque anni fa; ma nel rispetto della squadra, non a discapito della squadra, con quelli che sono i rapporti di forza", aggiunge."Per me l’obiettivo è fare lo stesso risultato che abbiamo avuto alle politiche. Perché mantenere alle regionali il risultato delle politiche per noi sarebbe un grande risultato. Andiamo a prendere i voti dal partito del non voto, non andiamo a sottrarli agli altri partiti. Poi i lombardi decideranno chi gli dà più garanzie e affidabilità", conclude Santanchè.