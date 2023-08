Centuripe (En): la mostra "La Guerra in Casa" celebra gli 80 anni dello sbarco degli alleati in Sicilia

L'Operazione Husky a Regalbuto, Catenanuova e Centuripe, che avvenne tra il luglio e l'agosto del 1943, è al centro della mostra "La guerra in casa", che si terrà dal 25 agosto 2023 all'8 gennaio 2024 all'interno dello spazio espositivo Antiquarium di Centuripe (En).La mostra, curata da Angelo Plumari e Paolo Valvo, è realizzata con il contributo dell'Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo della Regione Siciliana, con la partnership di Aircomm, che è sponsor dell'evento, con un'intesa tra i Comuni di Centuripe, Catenanuova, Regalbuto, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione De Gasperi e un accordo di collaborazione stilato dal Comune di Centuripe con il Parco Archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci.La mostra prevede l'esposizione di documenti dell'epoca, nonché di carte geografiche, foto, cimeli storici, reperti, video e testimonianze, che raccontano quello che accadde nel nord dell'Ennese, eventi fondamentali perché gli alleati conquistassero la Sicilia."L'ottantesimo anniversario dello sbarco angloamericano in Sicilia e della successiva occupazione militare dell'isola che ha conosciuto nei comuni di Centuripe, Catenanuova, Regalbuto, Agira e Troina alcune delle sue pagine più cruente e strategicamente decisive, rappresenta un'occasione privilegiata per promuovere presso un pubblico ampio la conoscenza dell'entroterra ennese e della sua storia, anche in un'ottica di slow tourism, e allo stesso tempo per riflettere sulle conseguenze del conflitto per la popolazione civile, nell'ottica di favorire la costruzione di percorsi di pace e di una cultura dell'incontro e del dialogo tra i popoli", hanno detto gli organizzatori.Secondo il curatore della mostra, Angelo Plumari, "la Campagna di Sicilia appare come un passaggio fugace rispetto agli atroci avvenimenti che hanno caratterizzato la Seconda Guerra mondiale. Solo 38 giorni di battaglie, che hanno tuttavia rappresentato per chi li ha vissuti un trauma indelebile, trasmesso in vari modi a noi generazioni successive".