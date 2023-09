Chieti, Teatro Marrucnio: grandi ritorni, nomi eccellenti e una prima assoluta per la nuova Stagione Lirica

Parte il 30 Settembre 2023 la Stagione Lirica del Teatro Marrucino, e per la prima volta saranno quattro i titoli in cartellone: tre opere in abbonamento e un’anteprima fuori abbonamento.Si comincia con “La Serva Padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, abbinato nella stessa serata alla scrittura contemporanea per la regia di Aldo Tarabella, che ne racconta la continuazione con il titolo evocativo de “Il Servo Padrone”.La storia di Serpina che di serva si fa padrona, portata in scena dagli allievi della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, è solo il primo degli omaggi che questa Stagione 2023 tributa alle figure femminili nel melodramma e nel repertorio lirico.Sotto la Direzione Artistica del Maestro Giuliano Mazzoccante, il Teatro Marrucino continua nell’intenzione di coniugare formazione e produzione, consentendo uno straordinario percorso di crescita a una pluralità di figure professionali, artistiche e tecniche, e presenta una Stagione dove sono le donne ad essere protagoniste.Saranno infatti la forza, il coraggio e l’eleganza della Tosca di Manu Lalli ad inaugurare ufficialmente la programmazione Venerdì 13 e Domenica 15 Ottobre. Dopo aver raccolto uno straordinario successo e due sold-out nel 2022 con la sua Madama Butterfly, la nota regista toscana torna sul palcoscenico teatino firmando la prima assoluta del nuovo allestimento del capolavoro di Giacomo Puccini, in collaborazione con il Festival Pucciniano di Torre del Lago.Si prosegue poi con Il Trovatore (17 e 19 Novembre), omaggio al genio di Giuseppe Verdi a duecentodieci anni dalla nascita. In collaborazione con l’Opera Nazionale Romena di Iasi, e per la regia di Matteo Mazzoni, lo straordinario spartito verdiano si anima grazie all’innovativa tecnica del videomapping, in uno scenario onirico che evoca le suggestioni pittoriche di Sandro Botticelli e Piero della Francesca. Chiude la Stagione Lirica 2023 “Il Signor Bruschino” (15 e 17 Dicembre), celeberrima farsa giocosa di Gioachino Rossini per la regia di Riccardo Canessa, altro grande ritorno sul palcoscenico del Teatro Marrucino dopo il successo de “La Traviata” del 2021.“Grande spazio sarà dato anche in questo 2023 ai talenti della nostra Regione, soprattutto ai giovani” sottolinea ancora il Direttore Artistico “La nostra volontà è quella di aprire il palcoscenico del Teatro Marrucino alle eccellenze che qui sono nate e si sono formate, contribuendo a creare una sinergia tra la nostra Istituzione, le scuole, le Accademie e i Conservatori”.E tanti saranno i giovani abruzzesi sul palcoscenico, a partire da Jacopo Sipari di Pescasseroli e Alessandro Mazzocchetti, sul podio del direttore d’orchestra rispettivamente per “Tosca” con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, e per “Il Signor Bruschino” con l’Orchestra Rossini di Pesaro.Grandi ritorni attesi anche tra gli artisti in scena, a partire dal tenore Max Jota, apprezzatissimo Benjamin Pinkerton nella passata Stagione, che presterà volto e voce al ruolo di Mario Cavaradossi in “Tosca”. Eccellenze abruzzesi anche i due soprani protagoniste ne “Il Signor Bruschino”: Licia Piermatteo e Vittoriana De Amicis che ricopriranno il ruolo principale nelle due serate.Grande soddisfazione quindi nelle parole del M° Mazzoccante: “Il Teatro Marrucino anche quest’anno conferma il proprio ruolo di attrattore culturale d’Abruzzo. Presentiamo oggi una programmazione prestigiosa, caratterizzata da collaborazioni di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, con l’intento di coniugare tradizione e contemporaneità in una Stagione che mira a soddisfare le esigenze di un pubblico di appassionati, e allo stesso tempo ad attrarre le nuove generazioni attraverso contenuti e messaggi innovativi ed attuali”.