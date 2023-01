Ciampino, sport e disabilità, l'Amministrazione incontra le associazioni del territorio

È in programma per mercoledì 18 gennaio alle ore 15.00 in sala consiliare un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale con le associazioni sportive del territorio in tema di inclusività.Obiettivo del tavolo di confronto, la pianificazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.Sono stati invitati a partecipare il CIP - Comitato Italiano Paralimpico del Lazio e la FISDIR - Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.“Abbiamo avviato un proficuo confronto con il CIP e la FISDIR – spiegano l’Assessora alle Politiche sociali Alessandra Mantuano e il Consigliere Delegato allo Sport Emilio Biondi, promotori dell’iniziativa – È nostra intenzione creare le basi per realizzare dei percorsi sportivi con caratteristiche inclusive. Siamo onorati di poter ospitare il Presidente CIP del Lazio, Marco Iannuzzi, e il Delegato Regionale FISDIR, Roberto Cavana, che condivideranno con i presenti la propria esperienza e progettualità”.“Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale – aggiunge la Sindaca Emanuela Colella – Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport promuove una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. E quando inclusivo, è l’antidoto più forte che abbiamo a disposizione per vincere qualsiasi tipo di discriminazione”.