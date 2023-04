Cinecittà, Sangiuliano: “Sito strategico per l’industria del cinema e per un nuovo immaginario italiano”

Questa mattina, il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha svolto una lunga e accurata visita a Roma, alle strutture di Cinecittà, dov’è stato accolto dall’Amministratore delegato Nicola Maccanico.La visita è stata l’occasione per fare un punto operativo e valutare l’importanza dei progetti di espansione di Cinecittà, soprattutto in relazione ai rilevanti investimenti previsti dal PNRR.“Cinecittà è un sito dal valore strategico per realizzare un nuovo immaginario italiano nel mondo e per l’intero sistema della cultura. Per costruire una nuova stagione d’oro del cinema italiano bisogna partire da una realtà densa di valori e professionalità come Cinecittà.C’è un rinnovato interesse anche industriale nei confronti del settore. È nostro dovere rafforzare l’impianto affinché il cinema italiano possa assumere il rilievo che merita nell’industria globale”, ha dichiarato il Ministro che, insieme all’A.d. Maccanico, ha visitato gli studi e incontrato i lavoratori.