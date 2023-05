Cinema a km zero: a scuola con le Film Commission

Si è tenuto lunedì 8 maggio a Roma, presso la Sala Anica, l'ultimo appuntamento per il Lazio del progetto "Cinema a Km 0 - a scuola con le Film Commission", realizzato da IFC Italian Film Commissions in collaborazione con ANICA e finanziato dal MIM e dal MiC, organizzato per il territorio del Lazio da Roma Lazio Film Commission.La giornata di ieri è stata la tappa conclusiva dei due corsi attivati nel Lazio, ospitati presso gli spazi ANICA Academy, che hanno visto la partecipazione di c.a. 60 docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma e del Lazio alle lezioni tenute da professionisti quali Silvia Moraes, Alessandro Rossetto, Roberto Perpignani, Beatrice Scarpato, Carlotta Calori.Nel corso dell'appuntamento di chiusura, presso la sala proiezione ANICA, ha avuto luogo la proiezione de "Il Primo Re" di Matteo Rovere e, a seguire, un dibattito sul film moderato da Francesca Medolago Albani, Segretaria Generale ANICA, con Francesco Grisi (EDI) e Cristina Priarone, DG Roma Lazio Film Commission.Il progetto “Cinema a Km 0 – a scuola con le Film Commission” ha visto coinvolti in Italia, nelle regioni di Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e trentino un totale di 300 docenti.