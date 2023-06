Cinema: ai fotografi Marco Geppetti, Maurizio Riccardi e Rino Barillari il premio Pellicola d'Oro 2023

Per la prima volta il premio La Pellicola d’Oro ricorda i fotografi della Dolce Vita. Enzo De Camillis, presidente della Pellicola d'Oro ha voluto onorare i lavoratori del mondo della fotografia che ricordano e onorano i fotografi della Dolce Vita.Paolo Masini ha consegnato un riconoscimento speciale ai fotografi: Marco Geppetti e Maurizio Riccardi fotografi e figli, rispettivamente, di Marcello Geppetti e Carlo Riccardi, che hanno immortalato il periodo della Dolce Vita. E al famoso paparazzo Rino Barillari, che ha continuato a far splendere con il suo flash Via Veneto e Roma.Marco Geppetti e Maurizio Riccardi, nei loro discorsi, hanno ricordato il valore di tutti quei fotografi che con le loro immagini hanno reso unica e immortale Via Veneto e molto spesso divenuti i fantasmi con il flash di via Veneto. Hanno sollecitato istituzioni e mondo della cultura per dare loro un ricordo permanente nel cuore di Via Veneto a tutti i fotografi e Paparazzi che hanno dato luce al cinema e alla cultura italiana.Nel corso della serata sono state proiettate le immagini della dolce vita degli archivi Barillari - Geppetti e Riccardi.Promosso e realizzato da Enzo De Camillis, Direttore Artistico de La Pellicola d'Oro Associazione Culturale S.A.S. quest’anno in collaborazione con l’Assessorato a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, con la Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionale e l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con l’Associazione Via Veneto, Elisabetta Calò e la sua vice Avv. Giovanna Silvaggi, con la direttrice artistica di Allegrio Sabrina Corbo e della Fitel Nazionale, l’evento è stato presentato da Sabina Stilo.Per la prima volta grazie a Paolo Masini, presidente della Fondazione Museo dell'Emigrazione e Immigrazione, e a Rai Italia, il premio renderà omaggio alle maestranze italiane presenti all’estero.Protagonisti della serata sono state le maestranze del cinema ma anche grandi nomi del mondo del cinema italiano. Tra questi Nancy Brilli, Christian De Sica, Eleonora Giorgi che hanno ricevuto il premio speciale alla carriera, Fabrizio Gifuni (Miglior attore cinema), Massimiliano Gallo (Miglior attore fiction) e Silvia D’Amico (Miglior attrice fiction).Inoltre, è stato consegnato il Premio Giovani (giuria composta dagli studenti dell’Istituto Cine TV Rossellini di Roma) all’attrice Giovanna Rei per il film “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo e al film “Le otto montagne” Di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch .