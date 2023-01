Cisl Treviso, Zaia, 'attacco inaccettabile, dobbiamo proteggere democrazia'

“La CISL, in particolare la sede territoriale di Treviso, è stata oggetto recentemente di un atto vandalico e intimidatorio da parte di un gruppo di no-vax. Non è la prima volta e, purtroppo non sarà nemmeno l’ultima, in cui diventiamo testimoni di gesti ingiustificati e gravissimi di chi, ancora oggi, si ostina a negare la realtà dei fatti, in questo caso sulla pandemia mondiale del Covid-19.Non solo il movimento dei no-vax nega la realtà, ma in alcuni casi arriva persino a non rispettare il pensiero altrui agendo in maniera scorretta e violenta. Tutto ciò è inaccettabile in una democrazia che abbiamo il dovere di proteggere, senza se e senza ma, pensando alle generazioni future, ai nostri giovani”.Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con queste parole, esprime solidarietà e condanna pienamente e con forza il gesto vandalico attuato da ignoti - una “W” cerchiata, disegnata con vernice spray di colore rosso - all'esterno della sede territoriale della CISL di Treviso.