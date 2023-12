Civitavecchia, Bordoni (Lega): "La città avrà 35 mln per il porto, l'impegno di Salvini è reale"

"Civitavecchia avrà i 35 milioni di euro per il suo porto. Risorse preziose per lo sviluppo dell'infrastruttura che erano previste in un accordo che, a inizio anno, il vicepremier e Ministro Matteo Salvini aveva firmato in Comune con il sindaco Tedesco, il presidente dell'Autorità portuale del mar Tirreno centro settentrionale Musolino e il direttore della D.g. per la vigilanza sulle autorità portuali Di Matteo".Così Davide Bordoni, Segretario della Lega per il Lazio."Un protocollo che così diventa realtà e consentirà di potenziare questa infrastruttura strategica per tutta la Regione con la realizzazione di una piattaforma logistica portuale destinata allo sviluppo dello scalo, al miglioramento della viabilità e alla riqualificazione di un'area dismessa ormai da decenni.L'impegno del Ministro Salvini è reale e concreto e questa ennesima promessa mantenuta ne è la conferma.Il rilancio del territorio parte da qui: il potenziamento delle infrastrutture per garantire ai nostri cittadini opere moderne, sicure e in grado di generare una crescita economica per rispondere al meglio alle sfide che ci aspettano. La Lega continuerà a fare la sua parte, a sostegno del territorio e delle nostre comunità", conclude Bordoni.