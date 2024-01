Civitavecchia (Rm): Università Agraria farà appello contro sentenze Commissario

L’Università Agraria di Civitavecchia contesta la decisione del Commissario agli Usi Civici con la quale viene dichiarata la natu­ra di alcune particelle edificate nel territorio del Comune di Ci­vitavecchia e con questo anche la presa di posizione del consi­gliere comunale Pasquale Marino che, evidentemente già entrato in campagna elettorale, cerca visibilità su temi di cui non ha ancora acquistato padronanza.“Contestiamo la condanna alle spese che ci pare abnorme – dice il Presidente Daniele De Paolis – in quanto l’Ente che rappresento è esponenziale della collettività civica ed in quanto tale non può non tutelarne le ragioni in sede processuale.Tanto più abnorme tale condanna appare nei confronti del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio, che hanno parteci­pato al giudizio pur senza vantare la titolarità di alcun diritto sui beni controversi e quindi senza alcuna pretesa di ordine so­stanziale da far valere.Non bisogna mai dimenticare che tali cau­se sono state avviate in seguito ad opposizioni proposte avverso una verifica demaniale amministrativa mandata in pubblicazione dalla Regione Lazio, che si è poi costituita in giudizio conte­stando gli esiti di tale verifica, della quale essa porta indubi­tabilmente la responsabilità, e che nelle ultime sentenze commis­sariali si è poi vista addirittura gratificata dalla condan­na di questo Ente Agrario al rimborso delle spese di lite”.Per quanto riguarda la motivazione in punto di merito la sentenza si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legislazione pon­tificia, che è invece sempre stata presa a riferimento per il tema di cui si discute.La sentenza non tiene conto infatti di una co­stante giurisprudenza la quale ha negato che la concessione in en­fiteusi abbia efficacia sdemanializzante, come ritenuto, tra l’altro, dalla Corte di Cassazione.In sintesi, la sentenza adotta sistematicamente conclusioni contrarie alle tesi sostenute da dot­trina, giurisprudenza, normativa, ricerca storica.Singolare è poi la presa di posizione del consigliere Marino tesa a rappresentare quell’amministrazione comunale che, nonostante le analisi territoriali disposte proprio dallo stesso Comune di Civi­tavecchia, ha continuato a rilasciare concessioni e permessi pro­prio su particelle la cui natura è stata accertata quale indispo­nibile.Questo, volendo aprire un dibattito libero da personalismi e tifo politico, sarebbe uno dei principali temi da affrontare se si vuole veramente il bene della Città e dei suoi cittadini.