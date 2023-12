Cnr: a Roma il XIII "Premio dei Premi" per l'Innovazione

Quarantatré campioni dell’innovazione sono stati premiati in occasione della XIII edizione della cerimonia di conferimento del Premio dei Premi, Il Premio Nazionale per l’Innovazione istituito presso la Fondazione COTEC per concessione del Presidente della Repubblica Italiana.Il conferimento annuale si svolge con il coordinamento del Comitato di Indirizzo, di cui fanno parte l’Associazione Bancaria Italiana ABI, l’Associazione per il Disegno Industriale ADI, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA, Confcommercio, Confindustria, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Associazione Italiana delle Università e degli Incubatori Accademici PNICube.I rappresentanti di aziende, enti pubblici e persone fisiche che si sono distinte nell’ambito dell’innovazione sociale, tecnologica e digitale, hanno ricevuto le targhe commemorative alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.“La realizzazione di un modello di economia innovativa richiede azioni sinergiche tra Istituzioni e operatori dei vari comparti affinché si possa implementare un’idea di sviluppo che pone al centro la persona umana” ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di saluto.Molteplici sono i settori per cui sono state realizzate le innovazioni premiate: a partire da nuovi sistemi e soluzioni tecnologiche per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, da casi esemplari di Innovation Management, tra cui la valorizzazione delle risorse umane come fattore chiave dell’innovazione, allo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della medicina, della cyber security, dell’intelligenza artificiale e molto altro.I premiati testimoniano la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione, fattori distintivi che sono alla base della competitività e del successo di tante realtà italiane nel quadro internazionale.Il Premio dei Premi si è svolto nel contesto dell’evento InnovAzione – Tracciando il sentiero del progresso, aperto dai saluti istituzionali della Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e del Presidente della Fondazione COTEC Luigi Nicolais.Sono intervenuti Ernesto Ciorra, Esperto di Innovazione e Sostenibilità, Giovanni Zappatore, Amministratore Delegato e Presidente di BionIT Labs, con un’intervista sull’importanza dell’innovazione nell’ambito sociale per il miglioramento della qualità della vita delle persone e Claudia Pingue, Responsabile Fondo Technology Transfer - CDP Venture Capital SGR, con un focus in merito al trasferimento tecnologico, illustrando quanto sia decisivo favorire lo sviluppo di progetti d’impresa, startup e fondi di venture capital attivi nei settori tecnologici di frontiera.La Fondazione COTEC, e i soci Enel, Eni e Leonardo hanno dedicato un momento della giornata alla menzione dei vincitori, da loro selezionati, della Workplace Safety Challenge, la sfida lanciata per individuare soluzioni innovative che potranno contribuire alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro, un tema attuale e di estrema importanza richiamato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.L’evento si è concluso con l’intervento del Vice Presidente della Fondazione COTEC Dario Pagani che nel ringraziare gli organizzatori dei premi settoriali nonché gli intervenuti ed i partecipanti ha illustrato alcune delle principali linee di azione di COTEC per il 2024.