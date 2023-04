Compravendita calciatori: perquisizioni della GdF presso le sedi di Roma, Lazio e Salernitana

Le sedi di Roma, Lazio e Salernitana sono state perquisite dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, nell'ambito di due inchieste riguardanti la compravendita di calciatori.Le perquisizioni sono state ordinate dalla Procura di Tivoli. Nello specifico, gli inquirenti stanno indagando sulle compravendite avvenute durante le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.Le indagini sulla Lazio e sulla Salernitana, all'epoca sotto lo stesso proprietario, "non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica".Gli inquirenti stanno procedendo per i reati di "emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" e "false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva".