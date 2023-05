Comunali, Foti (FdI): sinistra esce male da primo turno

“Dopo le pesanti sconfitte collezionate nelle elezioni regionali di Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, la sinistra – sola e/o mal accompagnata – esce male anche dal primo turno delle elezioni comunali di ieri.Seppure nella parzialità del campione elettorale, è evidente che le opposizioni al governo Meloni confermano le proprie amministrazioni in due soli capoluoghi di provincia, a differenza del centrodestra che si afferma in quattro capoluoghi di provincia, tra i quali la città di Latina, strappata alle opposizioni con il clamoroso successo della candidata di Fratelli d’Italia, Celentano.E proprio Fratelli d’Italia cresce nelle urne in modo vertiginoso rispetto alle elezioni comunali di 5 anni fa, sia nelle percentuali sia nel numero degli eletti. Ora sta al centrodestra, ai suoi dirigenti, ai suoi militanti e ai suoi elettori, ad impegnarsi fino in fondo affinché, nei ballottaggi che si terranno tra due settimane, si possa completare il successo di ieri”.Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.