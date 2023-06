Concerti, spettacoli e attività culturali nel ricco cartellone di “Cagliari dal vivo 2023”

Saranno oltre 200 le attività culturali, tra concerti, spettacoli, appuntamenti teatrali e laboratori didattici, che animeranno Cagliari da giugno fino a dicembre. Il tutto grazie al bando “Cagliari dal vivo 2023” che, sfruttando il contributo di 500.000 euro del Ministero della Cultura, ha permesso all'Amministrazione di coinvolgere gli operatori dello spettacolo per creare tante iniziative di interesse ad ampio spettro.Con il duplice obiettivo, come è stato sottolineato oggi, venerdì 23 giugno 2023 nella Sala Retablo del Palazzo Civico di via Roma dal Sindaco Paolo Truzzu, non solo di coinvolgere cittadini e turisti nelle varie attività culturali e di spettacolo ma anche di puntare sulla valorizzazione delle periferie dove verranno garantiti tanti appuntamenti.“Grazie a questo bando – ha confermato il Sindaco Truzzu – diamo una grande valenza sociale agli eventi ma allo stesso tempo creaiamo opportunità di lavoro in un comparto che coinvolge tante persone, associazioni e professionisti. E il Comune ha messo a disposizione, oltre alla Fiera, in accordo con l'Ente stesso, anche il Lazzaretto, l'Ippodromo e la ex Vetreria di Pirri”.L'offerta sulla quale si è puntato sarà diversificata ma allo stesso tempo di grande qualità. In modo da coinvolgere tutte le fasce di pubblico. E per riuscirci al meglio, sono state individuate due macro aree: quella della musica e quella dedicata alle attività multidisciplinari.“Si sono aggiudicati un contributo – è entrata nel dettaglio del bando l'Assessora alla Cultura e Spettacolo, Maria Dolores Picciau – Vox Day, Domina edizioni musicali e Sardegna Concerti nella sezione dedicata alla musica, mentre sono stati 6 i vincitori per le attività multidisciplinari: Cedac, il Crogiuolo, Asmed, Theandric, Teatro di Sardegna, Aquilone di Viviana- Abbiamo dato molta attenzione alle periferie che vogliamo diventino protagoniste”.Da Angelo Pintus agli Skunk Anansie passando per Eliane Elias, Nitro, Sgribaz, Nino La Do, Tonino Carotone, Salmo, Fiorella Mannoia e Marina Rey, ma anche Marina Massironi e Christian Raimo. Sono tanti e per tutti i gusti gli intrattenimenti organizzati per l'estate cagliaritana.“Un numero impressionante – ha confermato la Presidente della Commissione Consiliare Cultura e Spettacolo, Enrica Anedda Endrich – per quantità e qualità. Credo che sia un cartello al livello di una grande città, al quale poi si aggiungeranno anche altre iniziative finanziate dall'Amministrazione. E credo che valga la pena di fare una adeguata promozione anche fuori dalla Sardegna perché questi appuntamenti musicali, di spettacolo e culturali, possano essere un altro elemento attrattivo in chiave turistica”.