Coni: a Roma la riunione della Giunta Nazionale

"Si è tenuta questa mattina al Foro Italico la 1135ª riunione della Giunta Nazionale Coni che ha aperto i lavori approvando i verbali delle precedenti riunioni del 18 e 20 gennaio scorsi.Alla riunione hanno preso parte il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il Capo del Dipartimento Sport, Flavio Siniscalchi.Il Presidente ha evidenziato le problematiche esistenti con il Governo e per le quali il CONI attende risposte. Il Ministro ha replicato illustrando modi e tempi della sua azione governativa.Il Presidente ha poi informato la Giunta su Milano Cortina 2026 e sulle dimissioni del rappresentante in Consiglio Nazionale dei Delegati Provinciali Coni, Salvatore Sanzo, con la conseguente indizione dell’Assemblea Elettiva per il 20 marzo al Salone d’Onore del Coni.Sono state assegnate le onorificenze per il 2021".E' quanto fa sapere il Coni in un comunicato."La Giunta - prosegue - ha poi preso atto della relazione sul Commissariamento della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard ed è stata informata dello scambio di lettere tra la World Aquatics e la Federnuoto, ricevute dal Coni per conoscenza, in relazione alla sospensione per due anni di Paolo Barelli.E’ stata avviata un’attività di audit sulla Fiwuk. Sono state assegnate le prossime sei edizioni del Trofeo Coni estivo e invernale: nel 2023 Basilicata (estivo) e Piemonte (invernale), nel 2024 Veneto (estivo) e Abruzzo (invernale), nel 2025 Sicilia (estivo) e Valle d’Aosta (invernale).E’ stato nominato il Segretario Generale Carlo Mornati, Capo Missione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono stati portati a conoscenza della Giunta il progetto di organizzazione dei Giochi Olimpici Parigi 2024 e i relativi allestimenti di Casa Italia nel 2023 quali “Road to Paris”, ai Giochi Europei di Cracovia, agli Eyof di Maribor (anche su richiesta dei Comitati Olimpici Europei) e ai Mondiali di Scherma a Milano 2023.Infine è stato proposto al Consiglio Nazionale l’approvazione del nuovo regolamento delle Strutture Territoriali.Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi di carattere organizzativo e amministrativo e aver assunto le relative delibere, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 12.25", conclude il Comitato.