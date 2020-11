Conte vede premier indiano Modi: "Collaborare negli ambiti multilaterali per contrastare la pandemia"

"Si è svolto oggi un Vertice virtuale fra il Presidente del Consiglio e il Primo Ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi. In esito al Vertice sono stati adottati una Dichiarazione congiunta e un Piano d’Azione che identifica le principali aree di cooperazione per rafforzare il partenariato bilaterale, fra cui dialogo politico; partenariato economico; scienza e tecnologia; cultura e scambi people-to-people". Così, in una nota, Palazzo Chigi."I due Leader hanno anche concordato sull’opportunità di collaborare negli ambiti multilaterali, con l’obiettivo di contrastare la pandemia, rilanciare l’economia internazionale e combattere i cambiamenti climatici, anche sfruttando le Presidenze consecutive di Italia e India nel G20, l’organizzazione del Global Health Summit in Italia nel 2021 e il Partenariato Italia-UK per la COP26", prosegue la nota."Sono state infine approfondite le prospettive della cooperazione fra India e Unione Europea, soprattutto in ambito economico. In occasione del Vertice sono state concluse diverse intese fra istituzioni e imprese dei due Paesi"