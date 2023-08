Corciano Festival sotto le stelle per la notte di San Lorenzo

Una notte di San Lorenzo tutta da passare con il Corciano Festival – 59esimo Agosto Corcianese - promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e da alcune aziende private del territorio – che, per l’occasione, propone diversi appuntamenti tra letteratura, arte e teatro.Si inizia alle 18.30 in piazza Doni presentazione di “Verso le strade feroci” libro di Mario Eleno (2023, Eretica Edizioni). A dialogare con l’autore saranno Marta Moroni e Viviana Picchiarelli."Provengo dal teatro e per me scrivere sulla pagina sapendo che qualcuno la leggerà è come stare in piedi sulla scena davanti agli altri – le parole di Eleno - stare in piedi nudo, mostrando difetti, sporcizia, perversione, dolcezza, stanze d’amore e gabbie d’odio, nobiltà e bassifondi dello spirito. Come tale mi espongo al ridicolo, alla contraddizione, il potere dell’artista deve essere così, un potere ridicolo, il potere di chi cerca di ricreare il mondo usando l’artificio. Terrore e bellezza insieme, indecenza e gentilezza, bestemmia e formula della gioia, questo dovrebbe essere la poesia, a questo ho mirato con Verso le strade feroci. Non voglio restituire alla società lettori conciliati ma portatori di nuovi interrogativi e problemi". In caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo Comunale.Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 - 335 6458985). Alle 21.30 in piazza Coragino al via una serata divulgativa “Il Perugino sotto le stelle” a cura dell’associazione Archimede con il sostegno di Fondazione Perugia, che si svilupperà attraverso il format "Arte sotto le stelle". Un’occasione di valorizzazione della pala d’altare dedicata alla Vergine nell'anno del cinquecentenario della morte del pittore stesso. Interverranno due storiche dell’arte, Vittoria Garibaldi ed Alessandra Tiroli, per presentare l’opera e il contesto in cui venne realizzata, cimentandosi in un approfondimento sui pigmenti utilizzati al tempo dal pittore, gli stessi colori probabilmente utilizzati all’epoca anche per tingere i tessuti; questo offrirà un interessante punto di contatto con i costumi storici di altissimo livello utilizzati durante le rievocazioni del Festival.La conferenza verrà accompagnata da momenti musicali dal vivo, sulla base di spartiti d’epoca, per creare un’atmosfera rinascimentale in linea con il tema proposto. Verranno proiettate delle immagini ad altissima qualità, sia della Pala, con riflessioni su alcune ipotesi di ricostruzione dell’originaria disposizione delle tavole e della cornice, sia di altri dettagli di opere eseguite dal pittore, che mostrano abiti riproducibili oggi nei cortei di rievocazione storica; la Proloco mostrerà abiti d’epoca con riferimenti alle opere del Perugino.Saranno inoltre mostrati il contratto del 18 dicembre 1512 con cui venne assegnato l’incarico al Vannucci per una somma di 100 fiorini in versione digitalizzata e un video promo-emozionale del territorio realizzato per l’occasione. In caso di maltempo l’evento si sposterà alla chiesa di Santa Maria Assunta.Alle 21.30 al chiostro di palazzo Comunale presentazione di “Paesi miei. In viaggio con 'Linea Verde' alla scoperta delle tradizioni d'Italia” libro di Beppe Convertini (2023, Rai Libri), vera e propria dichiarazione d’amore all’Italia, un diario di viaggio alla scoperta dei luoghi del cuore. In caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo Comunale.Sempre alle 21.30 ma nel giardino dell’Antico Spedale si potrà assistere a “L’Orestea. Le regole del gioco” a cura di Farneto Teatro e Artesia Sicilia, musica dal vivo Bruna Di Virgilio, assistenza alla regia Clio Sciro Saccà, Maria Bacci Pasello, drammaturgia e regia Maurizio Schmidt. Ingresso a pagamento (euro 15), informazioni e prenotazioni: Info point 075 5188255 (feriali dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23). In caso di maltempo l’evento si sposterà al Teatro della Filarmonica.Alla chiesa museo di San Francesco Il Perugino alla Sistina - Dal sensazionale allo spirituale: un viaggio da Roma a Corciano, da un'idea di Lorenzo Spurio Passamonti, a cura di Alessandra Tiroli.Orari di apertura: fino all’undici agosto dalle 18 alle 23, dal 12 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. A partire dal 16 agosto al 17 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Feriali e ulteriori visite successive il 17 settembre programmabili solo su richiesta all’Infopoint (075 5188255).Fino al 15 agosto gaming con Roompicapo "Alla scoperta di Corciano". Una leggenda narra di un inestimabile tesoro. Un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro.Informazioni, quote di partecipazione e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864. Tutto il programma dettagliato sul sito ufficiale www.corcianofestival.it o sulla web app “Corciano Festival” da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone https://festival.corcianoapp.it/#/main.