Cordoglio unanime della politica per la morte di Silvio Berlusconi. La Russa: "Era un fratello maggiore"

La politica esprime il suo cordoglio unanime per la scomparsa dell'ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, morto questa mattina all'Ospedale San Raffaele di Milano, all'età di 86 anni."Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", ha commentato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso "profondo dolore" per la scomparsa di Berlusconi.“Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia”, ha detto il premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio.Il suo coraggio e la sua determinazione, ha proseguito Meloni, gli hanno permesso di “imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell’impresa”. “Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio", ha concluso Meloni.Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, negli Stati Uniti per alcuni incontri istituzionali, dopo aver appreso della morte di Berlusconi, sta rivedendo le tempistiche della sua visita per rientrare in anticipo in Italia. "E' un dolore immenso, semplicemente grazie", ha twittato Tajani.Berlusconi era "un fratello", ha detto Umberto Bossi, aggiungendo di "essere commosso". Per il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, Berlusconi è stato "un grande uomo e un grande italiano". Salvini ha cancellato tutti i suoi impegni come leader della Lega, ed è stato rinviato il vertice tra il Ministro Maria Elisabetta Casellati e i rappresentanti di imprese e associazioni in merito alle riforme in programma.Silvio Berlusconi "ha incarnato l'esempio della laboriosità italiana e del coraggio della migliore imprenditoria nazionale". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.Cordoglio è stato espresso anche dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha rinviato la direzione dem, in programma per oggi: "Si chiude un'epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese", ha detto Schlein.Anche l'ex premier e suo sfidante per il centrosinistra, Romano Prodi, ha ricordato Berlusconi: "E' stato un leader politico che ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini. Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto", ha detto."Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese", ha commentato il leader di Italia Viva ed ex premier, Matteo Renzi, mentre per il capo politico di Azione, Carlo Calenda, Berlusconi ha "lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile".