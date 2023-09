Corrado Calabro “…don Italo Calabrò era mio fratello, un Santo già allora”.

Oggi, domenica 10 settembre 2023, alle ore 10:30, presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, con la benedizione di Papa Francesco, è stata ufficialmente aperta l'Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio, don Italo Calabrò, indimenticato sacerdote della diocesi di Reggio Calabria - Bova.

Don Italo Calabrò, il prete forse più famoso e più celebrato della provincia reggina, potrebbe ora diventare Santo. Santo della terra di Calabria, Santo dei poveri che durante tutta la sua vita ha seguito aiutato e assistito come nessun altro aveva saputo fare prima di lui, un momento importante per l'intera Chiesa di fondazione paolina nella quale don Italo Calabrò ha operato fino agli ultimi istanti della sua vita, “lasciando una indelebile traccia rappresentata dalle tante opere-segno realizzate”.

-Presidente Calabrò ce lo ricorda suo fratello Italo?

“Don Italo, era una persona di un’energia, anche fisica, straordinaria. Ricordo che da ragazzo faceva il tiro alla fune da solo contro i quattro cugini Priolo. A scuola era bravissimo. Bravissimo davvero. Saltava le classi, finché un anno, all'improvviso, disse che voleva entrare in seminario per diventare sacerdote”.

-La famiglia come la prese?

“Per mio padre fu un colpo. Rimase costernato, perché prefigurava per lui una brillante carriera professionale, come il suo straordinario successo negli studi lasciava prevedere. Mia madre invece lo appoggiava. Alla fine, vinse Italo. Entrò in seminario, ma ad una condizione che gli impose mio padre: di concludere il suo ciclo scolastico prendendo la maturità, sia pure da esterno. E Italo la prese, con ottimi voti, al liceo- ginnasio Tommaso Campanella di Reggio Calabria dove i professori lo ricordavano come eccellente studente. Dopo aver preso la maturità tornò in seminario, il Seminario pontificio Pio XI, per coronare il suo sogno”.

-Immagino sia stata una scelta difficile da digerire alla fine?

Pensi che mio zio Tino, Colonnello di cavalleria, commentò quella sua scelta con amaro rincrescimento: “Tu che potevi diventare il primo avvocato di Reggio finirai con lo spazzare la polvere delle strade con la tonaca”.

-In realtà come andò a finire Presidente?

“Che Don Italo divenne sacerdote giovanissimo. E subito dopo fu anche canonico e monsignore”.

-Presidente mi racconta per favore la vera storia di suo fratello “mancato” vescovo, e di cui le va molto fiero?

“Me la raccontò più volte il cardinale Camillo Ruini. Per due volte di seguito dal Vaticano lo chiamarono perché volevano che diventasse Vescovo, ma Italo rinuncio sia la prima che la seconda volta. E rinunciò nonostante le mille insistenze dei suoi diretti superiori. Disse che non intendeva neanche per un momento lasciare i suoi ragazzi soli, e tutto quello che attorno all’Agape aveva costruito. Voleva continuare a fare il prete di campagna come aveva fatto per tutta la vita. E alla fine ha vinto ancora una volta lui”.

-Qual è stato, nel rapporto che lei aveva con suo fratello, il giorno più triste della sua vita Presidente?

Il giorno in cui venne rivelato il suo male. Italo ci ha lasciati che non aveva ancora 65 anni. Il suo male si rivelò all’improvviso senza che nessuno di noi, io più degli altri, fossimo preparati a quel momento. Un male inesorabile se lo portò via in un baleno”.

-Cancro?

“Ricordo solo che aveva un colorito giallastro in faccia. Lo convinsi a venire da me a Roma, e lo portai da un mio grande amico, il prof. Raffaello Cortesini, un grande chirurgo di allora, un maestro della chirurgia più avanzata. Quel giorno con Italo eravamo io, mia moglie e mia figlia Maria Teresa, che allora era ancora una ragazza. Finita la visita il professore Cortesini ci venne incontro con un volto grave scuro, tirato, l’espressione un po’ elusiva. Italo troncò gli indugi: “Professore mi dica chiaramente, la prego, quanto tempo mi resta da vivere? Ho da fare molte cose prima di andarmene, e ho bisogno di capire quanto tempo ancora mi rimane. Ho le mie opere da sistemare”.

-E Cortesini?

“Continuava a tacere, come se non avesse colto il senso della domanda o come se volesse evitare di dare a Italo una risposta”.

-E suo fratello?

“Ripeté la domanda nel modo più esplicito: Professore, mi restano anni? Mesi? Settimane?”.

-Che risposta ottenne don Italo?

“Cortesini lo fissò negli occhi e, tirando su a stento le parole, disse: “Credo più probabile quest’ultima ipotesi”. Mia figlia Maria Teresa scoppiò in lacrime”.

-E suo fratello?

“Mi pare di vederlo ancora. Abbassò gli occhi, chiuse per un momento le palpebre, poi riaprì gli occhi e con sguardo fermo disse “Sia fatta la volontà di Dio”.

-Cosa accadde dopo quel consulto medico?

“I suoi ultimi 45 giorni di vita, perché poi Italo se ne andò davvero, furono un esempio straordinario di forza d’animo e di fede. Diceva “Quando si è malati si è davvero poveri di tutto ma proprio allora si sente più vicina la presenza di Dio”.

-Come trascorse questa sua ultima parentesi terrena?

“Ricevendo e incontrando tantissima gente ancora. Ricordo che i giovani sacerdoti di Reggio e le suore della città e del circondario continuavano a venire a trovarlo, volevano confessarsi con lui, era come se temessero di perdere per sempre la guida più importante della loro vita, e Italo nonostante i dolori fisici, nonostante non avesse più la forza di alzarsi o di muoversi, continuava ad ascoltarli, a dare loro i consigli richiesti, a prepararli a camminare da soli. Una guida e un carisma senza precedenti, mi creda.

-Presidente, posso chiederle come ricorda lei gli ultimi istanti della vita di don Italo?

“Don Italo è morto sereno. Non ha mai perso la sua serenità di fondo. Aveva lo sguardo disteso, come se la morte non riguardasse lui, e come se la fine di tutto fosse soltanto un evento secondario. La sua fede era divenuta ancora più forte. Potessimo tutti avere la sua stessa forza nel nostro giorno estremo!

-Quale fu il lascito più bello di don Italo ai suoi ragazzi, ai suoi giovani studenti?

“Quando lui insegnava all’Istituto Industriale - era un’epoca in cui imperava il detto “privato è bello” e l’egoismo dominava - fondò questa comunità di giovani, l’Agape, che è l’associazione che continua ancora oggi a ricordare il suo impegno pastorale e le opere meravigliose di carità e di altruismo. Giovani studenti si misero insieme per dare un senso alla propria vita attraverso opere di assistenza e di solidarietà verso gli altri, seguendo e inseguendo le orme del loro maestro, del loro padre spirituale, dell’uomo che aveva indicato loro la strada da percorrere per il futuro. E ad ognuno di questi ragazzi Italo ha lasciato come insegnamento eterno della sua vita un concetto preciso “Amatevi gli uni e gli altri. Amatevi di un amore forte. E amate gli altri come amate voi stessi. Nessuno escluso mai.” Era questo il motto di don Italo”.

-Presidente, si ricorda il giorno dei funerali?

“Alla celebrazione del funerale di Don Italo hanno partecipato, CONcelebrando, dozzine e dozzine di sacerdoti. La Chiesa reggina fece cerchio intorno al suo feretro”.

E una folla enorme era dentro e fuori la cattedrale.

Ricordo che Piazza Duomo e le vie circostanti erano pieni di gente che era corsa a porgergli l’estremo saluto. E ricordo ancora che quando la bara passava per le vie della città centinaia e centinaia di persone, anche più anziane di lui, assiepate sui marciapiedi, si inginocchiavano e lo chiamavano “Padre”. L’ultimo miglio di Padre Italo, l’ultimo abbraccio corale della sua città e del suo popolo. Era come quando arriva in processione la vara della Madonna!”.

-Dicono di lui che avesse già da giovane un senso dell’ironia molto spiccato?

“Una volta ricordo che all’aeroporto uno dei suoi giovani gli chiese “Ma don Italo perché vi fate chiamare don Italo se siete Monsignore? E mio fratello rispose “Ma tu sai che differenza passa tra un sacerdote e un monsignore? Nessuna. Ma i Monsignori non lo sanno”.

-So che lei va fiero di suo fratello e che lo ha ammirato e seguito per tutta la vita?

“Vede, don Italo fu il primo a convincere la Chiesa calabrese in Conferenza Episcopale a prendere posizione contro la mafia, e visse tutta questa stagione in prima persona e in presa diretta. Non solo e non tanto io quanto i giovani delle sue associazioni, la Chiesa reggina, la cittadinanza devono serbarne intenso il ricordo”.

-Fu quella una stagione di grande tensione per la sua famiglia?

“La verità è che don Italo non si limitò soltanto a quella famosa dichiarazione con cui la Chiesa reggina si schierò duramente e soprattutto per la prima volta contro la mafia di quel tempo, ma mio fratello fece molto di più”.

-Può raccontarcelo?

“Ricordo che c’era un paesino a due passi da Reggio, San Giovanni di Sambatello, dove non voleva andare nessuno a fare il parroco perché era un paese dominato dalla ndrangheta. Ebbene, don Italo, che era allora già Vicario arcivescovile ci andò lui, con estrema risolutezza. E quel paese alla fine finì per amare lui in maniera incondizionata e inimmaginabile”.

-Riesce qualche volta ad andare a trovarlo?

“Don Italo oggi riposa a San Giovanni di Sambatello, la sua tomba è stata sistemata nel cimitero del paese, e io ogni volta che vado a Reggio vado a trovarlo per portargli un mazzo di fiori, ma non trovo mai un posto dove sistemare i miei fiori tanti sono i fiori e le piante che circondano la sua tomba. E’ segno del grande amore e della grande ammirazione che don Italo ha radicato nella gente del luogo. E questo accade in qualsiasi giorno e in qualsiasi stagione dell’anno; perché lui, è vero, combatteva la mafia, ma nello stesso tempo aiutava i ragazzi a crescere, assisteva le famiglie del paese, aiutava tutti quelli che bussavano alla sua porta, riceveva chiunque, e non lasciava per strada mai nessuno, e questo la gente del luogo non lo ha mai dimenticato. Ecco perché la gente di San Giovanni continua ad adorare don Italo”.

-Che carattere aveva suo fratello?

“Di una suadenza senza pari, ma era anche duro quando occorreva. Ricordo che a Natale allora, a San Giovanni di Sambatello, c’era l’usanza che il parroco portasse fuori sulla piazza il bambinello, e la gente si riversava davanti alla Chiesa per baciare i piedi della statuina”.

-Cosa c’entra tutto questo con il suo carattere?

“Se mi dà il tempo glielo chiarisco. In quella occasione anche i latitanti quella notte si presentavano sulla piazza per celebrare questo rito, ed era un rito che si ripeteva puntualmente ogni anno. Bene, un anno, qualche giorno prima era stato ucciso in un agguato un bambino insieme a suo padre, e Don Italo si rifiutò di portare fuori dalla chiesa il bambinello per questa sorta di benedizione corale, e che i paesani consideravano invece fondamentale per un buon auspicio”.

-Parliamo di un giorno di lutto cittadino? Di una tragedia collettiva?

“Si certo, ma la gente del paese allora considerava la benedizione del Bambinello un buon augurio per l’anno che sarebbe venuto. E allora ricordo che si presentarono in sacrestia due giovani che si rivolsero a don Italo e gli dissero “Padre, adesso bisogna che voi portiate fuori il bambinello”.

-Vorrà dire che lo minacciarono?

“Mi pare abbastanza chiaro, non crede? Ma don Italo senza nessuna esitazione e con la fermezza che sapeva avere nei momenti più difficili della sua vita, ma anche nei momenti più delicati, rispose con lo stesso tono loro “Quest’anno no! Non se ne parla neanche. Quest’anno qui qualcuno ha ucciso un bambino, e quindi non farò nessuna cerimonia di benedizione del bambinello”.

-Come reagirono i due delinquenti?

“I due giovani insistono e ripetono a Don Italo la richiesta: “Padre, forse non avete inteso bene. Dovete prendere il bambinello e portarlo fuori per il rito di sempre”. E di fronte all’ennesimo rifiuto netto di Don Italo glielo chiesero ancora per la terza volta. Poi scostarono la giacca e mostrarono le pistole”.

-Immagino che alla fine lo costrinsero a portare il bambinello fuori dalla Chiesa?

“Ma vorrà mica scherzare? Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare quale sarebbe stata la reazione di don Italo, che al giovane più arrogante tra i due, mollò un ceffone in faccia che quasi lo stordì. Confusi e frastornati i due giovani uscirono dalla sacrestia parola, e quell’anno la festa del Bambinello non si celebrò, così come don Italo aveva deciso”.

-Oggi suo fratello lascia al mondo moderno mille opere compiute?

“Non lo dico io, questo lo dicono gli altri. Don Italo è stato co-fondatore della Caritas insieme a mons. Nervo, e tanto ha fatto in opere di assistenza. Un lavoro davvero incredibile. Ma un apporto importante del lavoro da lui svolto alla Caritas è stato quello di introdurre il concetto di condivisione. Lui diceva “Non bisogna fare la carità da distante a distante, ma fare la carità significa accettare, condividere anche la situazione dell’assistito. Mons. Nervo ricordava sempre l’importanza di questo concetto a cui la Caritas poi si è conformata”.

-Da sacerdote dicono oggi le carte Vaticane don Italo fu anche un antesignano…

“Come sempre lui non solo diceva, ma faceva. In modo assolutamente conforme alla sua missione pastorale, istituì un sacco di case di accoglienza. Tutti quelli che avevano bisogno di assistenza, gente sola, abbandonata, ammalati fisici, ammalati psichici, handicappati, venivano assistiti in queste case di accoglienza, che erano in molti casi delle normali famiglie del tempo, soprattutto famiglie singole che si prendevano cura di ogni povero afflitto. In caso di gruppi più numerosi, allora c’erano le suore che li curavano e li assistevano. Pensi che c’era una struttura che già a quei tempi assisteva curava e dava supporto psicologico ai malati di AIDS. Tra le prime in Italia”.

-Un’esperienza anche dura, Presidente?

“Guardi, ricordo che la domenica, Italo andava a Santa Domenica, vicino Reggio, proprio per pranzare con loro, con questi assistiti. Poi tornava a casa felice, e non faceva altro che ripeterci “E’ bello assistere chi soffre, ma è bello anche pranzare con loro, stare accanto a loro, condividere la loro condizione”.

-Le parlava mai suo fratello di momenti difficili?

“La vita di tutti noi ha alti e bassi. Lì a Villa San Giuseppe le suore un giorno si lamentarono con lui perché questi assistiti malgrado loro si prodigassero con tanto sacrificio anziché essere grati per quello che facevano ricambiavano le attenzioni delle suore con insulti, imprecazioni e magari bestemmie. Don Italo sa cosa rispose? “Ma che dite? Non avete capito? Quali sono le categorie degli angeli? Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potestà, Principati? Ve ne siete dimenticata una, la categoria degli Angeli Traduttori. Ogni imprecazione, ogni bestemmia che questi malati, che hanno tanto bisogno di amore vi rivolgono contro, gli angeli traduttori la traducono in lode a Dio, e in benedizione. Questo era don Italo”.

-È vero che ci fu anche una fase in cui don Italo si occupò di giovani scapestrati?

“Ricordo bene che il tribunale per i minori gli affidava tutti i minori che avevano commesso qualche piccolo crimine, e ricordo che di solito a Natale o a Pasqua, insomma le feste comandate della famiglia, gran parte di loro tornavano per qualche giorno a casa. Ma tra di loro c’èra sempre qualcuno che a casa non aveva nessuno, nessuno insomma che lo aspettasse, e allora don Italo li portava a casa mia, a casa nostra, e mamma mia allungava il tavolo da pranzo, e il più delle volte apparecchiava e preparava tavolate per più di venti persone per volta, con questi ragazzi che per i giorni di festa diventavano nostri parenti diretti”.

-Presidente mi racconta un aneddoto della sua vita accanto a don Italo?

“Certo che glielo racconto. Una sera andando a Reggio Italo mi venne a prendere alla stazione, e prima di andare a casa si fermò davanti ad una pasticceria della città e prese una grande guantiera di paste. Gli dissi “Italo ma siamo due persone sole, tre al massimo, perché tutti questi dolci?”. Lui fece finta di non cogliere la mia domanda, arrivammo a casa e avvertii un grande frastuono dentro. Entriamo e troviamo una casa in subbuglio, in preda a dei ragazzini, quasi tutti minorenni. Trovai letti a castello in ogni angolo della casa, e allora capii che le paste dolci che Italo aveva preso da portare a casa erano per loro”.

-Gli ha mai chiesto chi fossero realmente questi ragazzi?

“Erano i ragazzi della famosa faida di Polistena, una faida che vedeva contrapposte due famiglie mafiose dell’epoca e che aveva seminato lutti e violenze di ogni genere. Per evitare che anche i bambini diventassero oggetto della vendetta, Italo li andava a prendere, li recuperava per strada, e li portava transitoriamente a casa da noi cercando intanto di istradarli su una strada completamente diversa da quella che avevano invece deciso di fargli percorrere le loro famiglie trovando loro una destinazione e un’occupazione in altre città, lontane da Polistena o da Reggio stesso, e a volte in altri paesi, all’estero, affidandoli ad amici delle varie Little Italy sparse nel mondo. Un lavoro incredibile, che nessuno avrebbe mai immaginato possibile”.

-Lei ebbe mai modo di verificare i frutti di quell’impegno pastorale senza fine?

“Le racconto questa. Parecchi anni dopo, trovandomi io a Buenos Aires per un incontro con la comunità calabrese, si feve avanti un giovane uomo, mi si parò davanti e mi disse “Ma voi siete il fratello di don Italo Calabrò?”. Sì, sono suo fratello, risposi, e lui allora volle abbracciarmi dicendo: “Io devo la mia vita a don Italo. Devo tutto a lui. È lui che mi ha fatto studiare, è lui che mi ha mandato qui, è lui che mi ha convinto a scegliere questa nuova strada, e qui oggi sono dottore commercialista. Dicendomi queste cose era profondamente commosso”.

-A Reggio si parla ancora di lui…

“Forse lei non lo sa ma un grande Istituto di cura oggi, lì a Reggio, assiste e cura i portatori di handicap. Le parlo di un istituto specializzato, gli ammalati arrivano da ogni parte della regione, ma anche da altre regioni, un centro di assistenza di alto livello professionale, ed è una delle realtà viventi di don Italo, una delle sue tante eredità lasciate alla città di Reggio e alla sua terra”.

-Ma c’è anche don Ciotti che lo adora?

“Don Ciotti, il leader di Libera, ricorda sempre di aver preso ispirazione dal pensiero e dalla esperienza di vita di don Italo. Ha preso esempio da lui e ne ha seguito le indicazioni nel suo impegno di recupero civile e morale dei giovani. Soprattutto nel dare un’opportunità alle vittime del sistema mafioso”.

-Mi racconta invece un lato inedito della vita pastorale di suo fratello?

“Non tutti forse lo sanno, ma don Italo fu anche il primo sacerdote illuminato ad essere vicino ai sacerdoti che lasciavano la tonaca per sposarsi. È una bella cosa, perché il tema è quanto mai attuale e lo era già allora, e Italo ne aveva colto il peso e la responsabilità della Chiesa del tempo”.

-Se oggi lei potesse rivolgere una sola parola a suo fratello cosa gli direbbe?

“C’è una mia poesia che lo ricorda bene. Se vuole la può ritrovare anche nella mia ultima pubblicazione in ordine di tempo, “Quinta dimensione”, il titolo è “Ad eccezione”.