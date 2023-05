Covid, Morgante (FdI): obiettivo Commissione d'inchiesta è fare chiarezza, sinistra smetta di fare ostruzionismo

“Il fine della commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid è quello di fare chiarezza sulla gestione della pandemia: per Fratelli d’Italia è necessario restituire la verità agli italiani.Lo dobbiamo ai cittadini, in rispetto verso tutti coloro che hanno perso la vita e verso coloro che quotidianamente hanno combattuto per salvarne delle altre. Se la sinistra non ha nulla da nascondere stia tranquilla e la smetta di fare dell’inutile ostruzionismo”.Lo dichiara Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile regionale del Veneto per il partito del dipartimento pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili.