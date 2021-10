Covid. Zaffini: “FdI per primo ha chiesto Commissione inchiesta. Raccogliere appello Meloni”

La dichiarazione del senatore.

"Oggi Giorgia Meloni ha ribadito quello che come Fratelli d'Italia ripetiamo dall'inizio di questa pandemia e cioè che è necessario fare chiarezza intorno alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e sulle misure sanitarie adottate per contrastarla. Per questa ragione siamo stati tra i primi a presentare in Senato un disegno di legge a mia prima firma per istituire una Commissione d'inchiesta che facesse luce sulle cause e sulla gestione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2. Oggi, in più, riteniamo che le preoccupanti notizie di indagini che stanno emergendo, rigorosamente a campagna elettorale terminata visto che non coinvolge esponenti del centrodestra, fatte salve le differenti competenze tra politica e magistratura, imponga la immediata, seppur tardiva, costituzione della Commissione d'inchiesta.Lo dobbiamo ai familiari degli oltre 130mila deceduti ed ai nostri figli e nipoti per gli oltre 200 mld di debito aggiuntivo, fino ad oggi accumulato. Per questo mi auguro che l'appello di Giorgia Meloni non sia fatto cadere nel vuoto e che finalmente sui soldi degli italiani spesi per fronteggiare la pandemia ci sia chiarezza".Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Francesco Zaffini, capogruppo in Commissione Sanità.